Вночі окупанти атакували Одесу шістьма ракетами «Калібр»

Вночі ворог підступно атакував південь України.Про це повідомляє ОК "Південь"."Кілька хвиль ударних дронів були спрямовані на виявлення і виснаження сил протиповітряної оборони. А після того з акваторії Чорного моря по Одесі випущено 6 "Калібрів". Всі ракети було знищено силами протиповітряної оборони", - йдеться в повідомленні.На жаль, уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення отримав літній чоловік, він ушпиталений."21 "Shahed-136" було знищено на підльоті з моря на Одещині, ще 4 - в небі над Миколаївщиною. В Миколаєві відбулось влучання в об'єкт промисловості, сталося займання. Пожежу оперативно приборкали вогнеборці. Без постраждалих", - наголосили у командуванні.