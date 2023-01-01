Вночі окупанти атакували Одесу шістьма ракетами «Калібр»
Сьогодні, 08:56
Вночі ворог підступно атакував південь України.
Про це повідомляє ОК "Південь".
"Кілька хвиль ударних дронів були спрямовані на виявлення і виснаження сил протиповітряної оборони. А після того з акваторії Чорного моря по Одесі випущено 6 "Калібрів". Всі ракети було знищено силами протиповітряної оборони", - йдеться в повідомленні.
На жаль, уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення отримав літній чоловік, він ушпиталений.
"21 "Shahed-136" було знищено на підльоті з моря на Одещині, ще 4 - в небі над Миколаївщиною. В Миколаєві відбулось влучання в об'єкт промисловості, сталося займання. Пожежу оперативно приборкали вогнеборці. Без постраждалих", - наголосили у командуванні.
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Про це повідомляє ОК "Південь".
"Кілька хвиль ударних дронів були спрямовані на виявлення і виснаження сил протиповітряної оборони. А після того з акваторії Чорного моря по Одесі випущено 6 "Калібрів". Всі ракети було знищено силами протиповітряної оборони", - йдеться в повідомленні.
На жаль, уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення отримав літній чоловік, він ушпиталений.
"21 "Shahed-136" було знищено на підльоті з моря на Одещині, ще 4 - в небі над Миколаївщиною. В Миколаєві відбулось влучання в об'єкт промисловості, сталося займання. Пожежу оперативно приборкали вогнеборці. Без постраждалих", - наголосили у командуванні.
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