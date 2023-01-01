Вночі окупанти атакували Одесу шістьма ракетами «Калібр»

Вночі окупанти атакували Одесу шістьма ракетами «Калібр»
Вночі ворог підступно атакував південь України.

Про це повідомляє ОК "Південь".

"Кілька хвиль ударних дронів були спрямовані на виявлення і виснаження сил протиповітряної оборони. А після того з акваторії Чорного моря по Одесі випущено 6 "Калібрів". Всі ракети було знищено силами протиповітряної оборони", - йдеться в повідомленні.

На жаль, уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення отримав літній чоловік, він ушпиталений.

"21 "Shahed-136" було знищено на підльоті з моря на Одещині, ще 4 - в небі над Миколаївщиною. В Миколаєві відбулось влучання в об'єкт промисловості, сталося займання. Пожежу оперативно приборкали вогнеборці. Без постраждалих", - наголосили у командуванні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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