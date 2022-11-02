Школяр з Луцька встановив світовий рекорд з жиму лежачи у США





Юнак навіть встановив світовий рекорд. Про це повідомляють на сторінці навчального закладу.



На чемпіонаті Світу з пауерліфтингу в місті Блу-Спрінгс штат Міссурі лучанин Кирило Коцага посів 1 місце в дисципліні "Жим штанги лежачи", з результатом 65 кг.



Цей результат став новим світовим рекордом для дітей віком 12 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учень КЗЗСО "Луцький ліцей 27 Луцької міської ради" вдало виступив на чемпіонаті світу з пауерліфтингу.Юнак навіть встановив світовий рекорд. Про це повідомляють на сторінці навчального закладу.На чемпіонаті Світу з пауерліфтингу в місті Блу-Спрінгс штат Міссурі лучанинпосів 1 місце в дисципліні "Жим штанги лежачи", з результатом 65 кг.Цей результат став новим світовим рекордом для дітей віком 12 років.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію