Школяр з Луцька встановив світовий рекорд з жиму лежачи у США

Школяр з Луцька встановив світовий рекорд з жиму лежачи у США
Учень КЗЗСО "Луцький ліцей 27 Луцької міської ради" вдало виступив на чемпіонаті світу з пауерліфтингу.

Юнак навіть встановив світовий рекорд. Про це повідомляють на сторінці навчального закладу.

На чемпіонаті Світу з пауерліфтингу в місті Блу-Спрінгс штат Міссурі лучанин Кирило Коцага посів 1 місце в дисципліні "Жим штанги лежачи", з результатом 65 кг.

Цей результат став новим світовим рекордом для дітей віком 12 років.

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Теги: спорт, штанга, Луцьк, рекорд, США
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