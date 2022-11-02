Школяр з Луцька встановив світовий рекорд з жиму лежачи у США
Сьогодні, 08:35
Учень КЗЗСО "Луцький ліцей 27 Луцької міської ради" вдало виступив на чемпіонаті світу з пауерліфтингу.
Юнак навіть встановив світовий рекорд. Про це повідомляють на сторінці навчального закладу.
На чемпіонаті Світу з пауерліфтингу в місті Блу-Спрінгс штат Міссурі лучанин Кирило Коцага посів 1 місце в дисципліні "Жим штанги лежачи", з результатом 65 кг.
Цей результат став новим світовим рекордом для дітей віком 12 років.
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Юнак навіть встановив світовий рекорд. Про це повідомляють на сторінці навчального закладу.
На чемпіонаті Світу з пауерліфтингу в місті Блу-Спрінгс штат Міссурі лучанин Кирило Коцага посів 1 місце в дисципліні "Жим штанги лежачи", з результатом 65 кг.
Цей результат став новим світовим рекордом для дітей віком 12 років.
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