На найближчому «Рамштайні» вирішуватимуть забезпечення України всім необхідним для контрнаступу

На найближчому «Рамштайні» вирішуватимуть забезпечення України всім необхідним для контрнаступу
Основним питанням зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» стануть спільні зусилля для забезпечення ЗСУ всім необхідним у контрнаступі та звільнення територій.

Про це заявила в понеділок під час пресконференції заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Думаю, що фокус уваги Контактної групи з питань оборони України завтра насправді зосередиться на контрнаступі»,- зауважила представниця Пентагону.

Вона підкреслила важливість для союзників та партнерів об’єднати зусилля в цьому питанні. Причому, за її словами, всі усвідомлюють, що наразі пріоритетами для України є посилення протиповітряної оборони, а також збільшення можливостей для артилерії.

У відповідь на запитання журналістів, чи порушуватимуть учасники зустрічі також питання «зернової угоди», яку Росія намагається перетворити на зброю, Сінгх не виключила, що це питання також може стати предметом обговорень.

Однак, за її словами, основна увага зосереджуватиметься на тому, «щоби переконатися, що Україна має все потрібне для її контрнаступу», а також на продовженні підтримки в довгостроковій перспективі.

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Теги: війна, Раймштайн, Україна, оборона, допомога
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