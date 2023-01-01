Волинь – серед лідерів програми «єОселя»

Волинь – серед лідерів програми доступного кредитування житла «єОселя».Про це повідомив голова Волинської ОВАЗ початку дії державної програми волиняни вже отримали 130 кредитів на загальну суму 160 млн грн.Це найвищий показник в Україні, після Київської області та міста Києва. Головна перевага – можливість придбати житло в іпотеку під 3%.На даний час кредитування отримують військовослужбовці, медичні, педагогічні та наукові працівники.Натомість вже з 1 серпня стартує другий етап державної програми «єОселя» і збільшується кількість українців, які можуть скористатись нею та придбати житло. Ветерани війни, учасники бойових дій, переселенці та люди, які не мають свого житла, можуть подати заявку через застосунок «Дія» на отримання іпотечного кредиту під 7%.