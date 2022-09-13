На Волині сільраді повернули земельну ділянку вартістю понад 4 мільйони

На Волині сільраді повернули земельну ділянку вартістю понад 4 мільйони
Ковельські прокурори домоглися повернення недобросовісним орендарем громаді земельної ділянки вартістю понад 4 мільйони гривень.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.

Господарський суд Волинської області задоволив позов Ковельської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Самарівської сільської ради до суб’єкта господарювання про розірвання договору оренди та повернення громаді земельної ділянки загальною площею 23 гектари та вартістю понад 4 мільйони гривень.

Прокурори з'ясували, що, орендуючи ділянку із земель сільськогосподарського призначення державної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із травня 2021 року, підприємство систематично не сплачувало за неї орендної плати.

Захищаючи інтереси громади, прокурори домоглися повернення її сільраді.

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Теги: Волинь, земля
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