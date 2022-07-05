Школярі з Волині оздоровлювалися в Польщі. ФОТО

Школярі з Волині оздоровлювалися в Польщі. ФОТО
Група школярів з Нововолинської громади повернулася із Польщі, де оздоровлювалися.

У Польщі побували 22 учнів, - повідомляє Нововолинський міський голова Борис Карпус.

Волинські діти побували у польському місті Отвоцьк, яке є партнером Нововолинська. Відпочинок тривав тиждень. Дітки побували на екскурсіях, брали участь у заходах, познайомилися з польською культурою і набралися позитивної енергії для нового навчального року.

Цього літа за підтримки міст-партнерів Нововолинська вже вдалося оздоровити понад сто школярів. Ще 50 зараз відпочивають у Білгораї. Також поїздки відбудуться і в серпні.

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Теги: Нововолинськ, оздоровлення, Польща
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