Школярі з Волині оздоровлювалися в Польщі. ФОТО





У Польщі побували 22 учнів, - повідомляє Нововолинський міський голова Борис Карпус.



Волинські діти побували у польському місті Отвоцьк, яке є партнером Нововолинська. Відпочинок тривав тиждень. Дітки побували на екскурсіях, брали участь у заходах, познайомилися з польською культурою і набралися позитивної енергії для нового навчального року.



Цього літа за підтримки міст-партнерів Нововолинська вже вдалося оздоровити понад сто школярів. Ще 50 зараз відпочивають у Білгораї. Також поїздки відбудуться і в серпні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Група школярів з Нововолинської громади повернулася із Польщі, де оздоровлювалися.У Польщі побували 22 учнів, - повідомляє Нововолинський міський головаВолинські діти побували у польському місті Отвоцьк, яке є партнером Нововолинська. Відпочинок тривав тиждень. Дітки побували на екскурсіях, брали участь у заходах, познайомилися з польською культурою і набралися позитивної енергії для нового навчального року.Цього літа за підтримки міст-партнерів Нововолинська вже вдалося оздоровити понад сто школярів. Ще 50 зараз відпочивають у Білгораї. Також поїздки відбудуться і в серпні.

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