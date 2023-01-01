«На низькому старті»: окупанти готові втікати з Херсонщини

«На низькому старті»: окупанти готові втікати з Херсонщини
Російські окупанти на лівому березі Дніпра в Херсонській області готові евакуюватися й чекають лише на дозвіл начальства.

Про це заявила 17 липня в ефірі телеканалу "Freeдом" глава об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк, - пише Гордон.

Окупаційна влада робить гучні заяви про нібито плани відновлення Каховської гідроелектростанції, яку вони підірвали 6 червня, оскільки намагаються переконати місцеве населення, що вони "прийшли надовго", розповіла Гуменюк.

"Але ми точно знаємо, що валізи зібрані й вони фактично на низькому старті, готові негайно евакуюватися, щойно отримають хоч найменший дозвіл від вищого військово-політичного керівництва. А поки що вони вдають роль", – сказала речниця.

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Теги: війна, Херсонщина
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