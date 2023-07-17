Добрі новини від ВолиньPost за 17 липня
17 липень, 23:23
Сьогодні – 17 липня. Час летить невпинно. І поки світ звично переходить цю межу й буде щодня ставати ближчим до осені, Україна живе у своєму вимірі й рахує не літні дні, не дні до осені, а щодня стає ближчою до перемоги над росією.
Попри все, щодня ми маємо чимало добрих новин. І вже традиційно про них нагадуємо:
Юні волиняни – срібні призери всеукраїнської спартакіади з пляжного волейболу
Юні волиняни – срібні призери фінальних змагань ХХХ Всеукраїнської спартакіади «Повір у себе» з пляжного волейболу серед дітей з порушеннями слуху, присвяченої 32-ій річниці незалежності України.
На змагання, які тривали з 13 по 16 липня у місті Хмельницькому, приїхало 49 учасників з 11 областей України.
У команді Волинської області: Боголюбська Ярославна, Краглік Сергій, Лящук Софія, Чех Володимир.
Як повідомив тренер спортсменів Микола Шевчук, команди хлопців та дівчат зайняли другі місця. Це лише початок довгого шляху до великих перемог.
На Волині зробили пересадку серця 65-річному чоловіку
У ніч на 15 липня у Ковельському медичному територіальному об'єднанні провели чергову пересадку серця. Нині стан 65-річного чоловіка стабільний, він перебуває у палаті інтенсивної терапії.
Скільки окупантів ліквідували ЗСУ за минулу добу
Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 17 липня. Отже, загальні бойові втрати противника станом на 17.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 238 300 (+620) осіб,
- танків ‒ 4115 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8034 (+8) од,
- артилерійських систем – 4504 (+23) од,
- РСЗВ – 685 (+4) од,
- засобів ППО ‒ 428 (+3) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 310 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3828 (+8),
- крилатих ракет ‒ 1273 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7059 (+15) од,
- спеціальної техніки ‒ 677 (+11).
За 92 роки життя бабуся з Волині жодного разу не потрапляла до лікарні
Аби застати вдома Ганну Денисівну Смолярчук із Каменя-Каширського, треба навідатись з-поза ранку. Хоч і сиві її літа, та без роботи старенька не може і дня прожити. Праця для бабусі – як ліки для хворого: щоб не заглиблюватися у проблеми журливого сьогодення, вона активно працює по господарству.
Не зважаючи на досить поважний вік, наполеглива газдиня посадила кілька соток картоплі поблизу будинку онуків, де остаточно осіла на старості. Чималий огородик, що розкинувся чепурними грядками, тримає пані Ганна в строгому порядку.
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Захисник з Волині одружився з коханою з четвертої спроби
Про такі історії пишуть романи і знімають кіно. Хоча самі Андрій Мерчук із Лукова Луцького району і його кохана Настя нічого особливого у ній не бачать. Вони були знайомі тільки місяць, коли Андрія мобілізували у 2014-му, і кохана чекала його з АТО. Трагічні події у родинах двічі ставали на заваді їхньому весіллю. А потім втрутилася війна.
11 місяців полону, страху, невідомості. «Зі щитом! Після 340 днів Андрій Мерчук, солдат-гранатометник, мій рідний брат повернувся з російського полону!» – радісно повідомив у соцмережі 26 квітня начальник патрульних Рівного Сергій Мерчук. А Настя з Андрієм цього разу не стали вчетверте відкладати на «потім» своє весілля.
Кримський міст атакували за допомогою надводних дронів, — ЗМІ
Так званий "глава" окупованого рф Криму Сергій Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту сталася "надзвичайна подія", у зв'язку з чим рух на мосту зупинений. Російські ТГ-канали повідомляють, що на мосту "впав" проліт.
Захисники звільнили майже 18 квадратних кілометрів території за минулий тиждень
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що за минулий тиждень в результаті контрнаступу захисники на сході і півдні країни звільнили майже 18 кв.км. території.
На Волині у матері захисника в один день зацвіло аж 25 кактусів
На подвір’ї Тетяни Панасюк - старости Звиняченського старостинського округу Луцького району, куди не глянь – всюди квіти.
Повітряні гімнастки з Волині здобули перемоги на всеукраїнських змаганнях. ФОТО
Повітряні гімнастки з Нововолинська здобули перемоги на Всеукраїнському чемпіонаті «Your story pole and air championship» з повітряної гімнастики та aerial hoop.
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Попри все, щодня ми маємо чимало добрих новин. І вже традиційно про них нагадуємо:
Юні волиняни – срібні призери всеукраїнської спартакіади з пляжного волейболу
Юні волиняни – срібні призери фінальних змагань ХХХ Всеукраїнської спартакіади «Повір у себе» з пляжного волейболу серед дітей з порушеннями слуху, присвяченої 32-ій річниці незалежності України.
На змагання, які тривали з 13 по 16 липня у місті Хмельницькому, приїхало 49 учасників з 11 областей України.
У команді Волинської області: Боголюбська Ярославна, Краглік Сергій, Лящук Софія, Чех Володимир.
Як повідомив тренер спортсменів Микола Шевчук, команди хлопців та дівчат зайняли другі місця. Це лише початок довгого шляху до великих перемог.
На Волині зробили пересадку серця 65-річному чоловіку
У ніч на 15 липня у Ковельському медичному територіальному об'єднанні провели чергову пересадку серця. Нині стан 65-річного чоловіка стабільний, він перебуває у палаті інтенсивної терапії.
Скільки окупантів ліквідували ЗСУ за минулу добу
Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 17 липня. Отже, загальні бойові втрати противника станом на 17.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 238 300 (+620) осіб,
- танків ‒ 4115 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8034 (+8) од,
- артилерійських систем – 4504 (+23) од,
- РСЗВ – 685 (+4) од,
- засобів ППО ‒ 428 (+3) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 310 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3828 (+8),
- крилатих ракет ‒ 1273 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7059 (+15) од,
- спеціальної техніки ‒ 677 (+11).
За 92 роки життя бабуся з Волині жодного разу не потрапляла до лікарні
Аби застати вдома Ганну Денисівну Смолярчук із Каменя-Каширського, треба навідатись з-поза ранку. Хоч і сиві її літа, та без роботи старенька не може і дня прожити. Праця для бабусі – як ліки для хворого: щоб не заглиблюватися у проблеми журливого сьогодення, вона активно працює по господарству.
Не зважаючи на досить поважний вік, наполеглива газдиня посадила кілька соток картоплі поблизу будинку онуків, де остаточно осіла на старості. Чималий огородик, що розкинувся чепурними грядками, тримає пані Ганна в строгому порядку.
Аби прочитати текст повністю, натисніть на заголовок
Захисник з Волині одружився з коханою з четвертої спроби
Про такі історії пишуть романи і знімають кіно. Хоча самі Андрій Мерчук із Лукова Луцького району і його кохана Настя нічого особливого у ній не бачать. Вони були знайомі тільки місяць, коли Андрія мобілізували у 2014-му, і кохана чекала його з АТО. Трагічні події у родинах двічі ставали на заваді їхньому весіллю. А потім втрутилася війна.
11 місяців полону, страху, невідомості. «Зі щитом! Після 340 днів Андрій Мерчук, солдат-гранатометник, мій рідний брат повернувся з російського полону!» – радісно повідомив у соцмережі 26 квітня начальник патрульних Рівного Сергій Мерчук. А Настя з Андрієм цього разу не стали вчетверте відкладати на «потім» своє весілля.
Кримський міст атакували за допомогою надводних дронів, — ЗМІ
Так званий "глава" окупованого рф Криму Сергій Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту сталася "надзвичайна подія", у зв'язку з чим рух на мосту зупинений. Російські ТГ-канали повідомляють, що на мосту "впав" проліт.
Захисники звільнили майже 18 квадратних кілометрів території за минулий тиждень
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що за минулий тиждень в результаті контрнаступу захисники на сході і півдні країни звільнили майже 18 кв.км. території.
На Волині у матері захисника в один день зацвіло аж 25 кактусів
На подвір’ї Тетяни Панасюк - старости Звиняченського старостинського округу Луцького району, куди не глянь – всюди квіти.
Повітряні гімнастки з Волині здобули перемоги на всеукраїнських змаганнях. ФОТО
Повітряні гімнастки з Нововолинська здобули перемоги на Всеукраїнському чемпіонаті «Your story pole and air championship» з повітряної гімнастики та aerial hoop.
Аби прочитати текст повністю, натисніть на заголовок
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