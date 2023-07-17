Добрі новини від ВолиньPost за 17 липня

Сьогодні – 17 липня. Час летить невпинно. І поки світ звично переходить цю межу й буде щодня ставати ближчим до осені, Україна живе у своєму вимірі й рахує не літні дні, не дні до осені, а щодня стає ближчою до перемоги над росією.Попри все, щодня ми маємо чимало добрих новин. І вже традиційно про них нагадуємо:Юні волиняни – срібні призери фінальних змагань ХХХ Всеукраїнської спартакіади «Повір у себе» з пляжного волейболу серед дітей з порушеннями слуху, присвяченої 32-ій річниці незалежності України.На змагання, які тривали з 13 по 16 липня у місті Хмельницькому, приїхало 49 учасників з 11 областей України.У команді Волинської області:Як повідомив тренер спортсменів, команди хлопців та дівчат зайняли другі місця. Це лише початок довгого шляху до великих перемог.У ніч на 15 липня у Ковельському медичному територіальному об'єднанні провели чергову пересадку серця. Нині стан 65-річного чоловіка стабільний, він перебуває у палаті інтенсивної терапії.Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 17 липня. Отже, загальні бойові втрати противника станом на 17.07.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 238 300 (+620) осіб,- танків ‒ 4115 (+8) од,- бойових броньованих машин ‒ 8034 (+8) од,- артилерійських систем – 4504 (+23) од,- РСЗВ – 685 (+4) од,- засобів ППО ‒ 428 (+3) од,- літаків – 315 (+0) од,- гелікоптерів – 310 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3828 (+8),- крилатих ракет ‒ 1273 (+0),- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 7059 (+15) од,- спеціальної техніки ‒ 677 (+11).Аби застати вдомаіз Каменя-Каширського, треба навідатись з-поза ранку. Хоч і сиві її літа, та без роботи старенька не може і дня прожити. Праця для бабусі – як ліки для хворого: щоб не заглиблюватися у проблеми журливого сьогодення, вона активно працює по господарству.Не зважаючи на досить поважний вік, наполеглива газдиня посадила кілька соток картоплі поблизу будинку онуків, де остаточно осіла на старості. Чималий огородик, що розкинувся чепурними грядками, тримає пані Ганна в строгому порядку.Про такі історії пишуть романи і знімають кіно. Хоча самііз Лукова Луцького району і його кохананічого особливого у ній не бачать. Вони були знайомі тільки місяць, коли Андрія мобілізували у 2014-му, і кохана чекала його з АТО. Трагічні події у родинах двічі ставали на заваді їхньому весіллю. А потім втрутилася війна.11 місяців полону, страху, невідомості. «Зі щитом! Після 340 днів Андрій Мерчук, солдат-гранатометник, мій рідний брат повернувся з російського полону!» – радісно повідомив у соцмережі 26 квітня начальник патрульних Рівного. А Настя з Андрієм цього разу не стали вчетверте відкладати на «потім» своє весілля.Так званий "глава" окупованого рф Криму Сергій Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту сталася "надзвичайна подія", у зв'язку з чим рух на мосту зупинений. Російські ТГ-канали повідомляють, що на мосту "впав" проліт.Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що за минулий тиждень в результаті контрнаступу захисники на сході і півдні країни звільнили майже 18 кв.км. території.На подвір’ї Тетяни Панасюк - старости Звиняченського старостинського округу Луцького району, куди не глянь – всюди квіти.Повітряні гімнастки з Нововолинська здобули перемоги на Всеукраїнському чемпіонаті «Your story pole and air championship» з повітряної гімнастики та aerial hoop.