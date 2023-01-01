Повітряні гімнастки з Волині здобули перемоги на всеукраїнських змаганнях. ФОТО
17 липень, 22:30
Повітряні гімнастки з Нововолинська здобули перемоги на Всеукраїнському чемпіонаті.
Всеукраїнський чемпіонат «Your story pole and air championship» з повітряної гімнастики та aerial hoop відбувався 15 – 16 липня у Києві, - повідомляють на сторінці "Нововолинськ інфо".
У змаганнях взяли участь вихованки тренерки Катерини Фецяк. Юні спортсменки здобули перемоги та посіли призові місця.
Софія Недищук - 1 місце - pole art у категорії початківці 14-17 років
Дана Комаренко - 1 місце - pole sport у категорії початківці 18+
Діана Котюк - 2 місце - pole sport у категорії початківці 6-9 років
Єва Кашуба - 3 місце - pole art у категорії початківці 6-9 років
Маргарита Гаврилюк - 3 місце - pole sport у категорії початківці 10-13 років
На Чемпіонаті виступала і тренерка дівчат Катерина Фецяк і здобула перемогу з Aerial hoop у категорії аматори 18+.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Всеукраїнський чемпіонат «Your story pole and air championship» з повітряної гімнастики та aerial hoop відбувався 15 – 16 липня у Києві, - повідомляють на сторінці "Нововолинськ інфо".
У змаганнях взяли участь вихованки тренерки Катерини Фецяк. Юні спортсменки здобули перемоги та посіли призові місця.
Софія Недищук - 1 місце - pole art у категорії початківці 14-17 років
Дана Комаренко - 1 місце - pole sport у категорії початківці 18+
Діана Котюк - 2 місце - pole sport у категорії початківці 6-9 років
Єва Кашуба - 3 місце - pole art у категорії початківці 6-9 років
Маргарита Гаврилюк - 3 місце - pole sport у категорії початківці 10-13 років
На Чемпіонаті виступала і тренерка дівчат Катерина Фецяк і здобула перемогу з Aerial hoop у категорії аматори 18+.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
18 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 17 липня
17 липень, 23:23
Повітряні гімнастки з Волині здобули перемоги на всеукраїнських змаганнях. ФОТО
17 липень, 22:30
У дитячій поліклініці в Луцьку – черги на медогляд. ВІДЕО
17 липень, 21:58
Померла викладачка луцького коледжу
17 липень, 21:09
Медіа