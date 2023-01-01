Повітряні гімнастки з Волині здобули перемоги на всеукраїнських змаганнях. ФОТО

Повітряні гімнастки з Волині здобули перемоги на всеукраїнських змаганнях. ФОТО
Повітряні гімнастки з Нововолинська здобули перемоги на Всеукраїнському чемпіонаті.

Всеукраїнський чемпіонат «Your story pole and air championship» з повітряної гімнастики та aerial hoop відбувався 15 – 16 липня у Києві, - повідомляють на сторінці "Нововолинськ інфо".

У змаганнях взяли участь вихованки тренерки Катерини Фецяк. Юні спортсменки здобули перемоги та посіли призові місця.

Софія Недищук - 1 місце - pole art у категорії початківці 14-17 років

Дана Комаренко - 1 місце - pole sport у категорії початківці 18+

Діана Котюк - 2 місце - pole sport у категорії початківці 6-9 років

Єва Кашуба - 3 місце - pole art у категорії початківці 6-9 років

Маргарита Гаврилюк - 3 місце - pole sport у категорії початківці 10-13 років

На Чемпіонаті виступала і тренерка дівчат Катерина Фецяк і здобула перемогу з Aerial hoop у категорії аматори 18+.


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Теги: змагання, повітряна гімнастика
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