Повітряні гімнастки з Волині здобули перемоги на всеукраїнських змаганнях. ФОТО

Повітряні гімнастки з Нововолинська здобули перемоги на Всеукраїнському чемпіонаті.Всеукраїнський чемпіонат «Your story pole and air championship» з повітряної гімнастики та aerial hoop відбувався 15 – 16 липня у Києві, - повідомляють на сторінці "Нововолинськ інфо".У змаганнях взяли участь вихованки тренерки. Юні спортсменки здобули перемоги та посіли призові місця.- 1 місце - pole art у категорії початківці 14-17 років- 1 місце - pole sport у категорії початківці 18+- 2 місце - pole sport у категорії початківці 6-9 років- 3 місце - pole art у категорії початківці 6-9 років- 3 місце - pole sport у категорії початківці 10-13 роківНа Чемпіонаті виступала і тренерка дівчат Катерина Фецяк і здобула перемогу з Aerial hoop у категорії аматори 18+.