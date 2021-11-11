У дитячій поліклініці в Луцьку – черги на медогляд. ВІДЕО

У Луцькій дитячій поліклініці, яка працює на вулиці Чорновола – черги до окремих спеціалістів для проходження медогляду майбутніх першокласників.Як розповіла завідувачка педіатричного відділення, зараз навантаження на лікарів збільшилося майже вдвічі."Дуже велика черга до ортопеда. На кінець серпня вже записуємо. Хірург – є два лікарі. Невролог йде у відпустку. Ендокринолог у відпустці", – розповіла медична реєстраторка Олена Якубовська.Зі слів завідувачки відділення, перед першим класом за направленням педіатра дітей оглядає стоматолог, хірург, ортопед, окуліст. Такий медогляд дійсний протягом року.Усі пацієнти, за словами завідувачки педіатричного відділення Жанни Пахарчук, потрапляють на прийом за попереднім записом.Лучанка Марія розповіла: у поліклініці проходить плановий обов’язковий медогляд з шестирічним сином Олександром, який цієї осені йде у перший клас. Каже: до лікарів з дитиною звернулася лише на початку липня, бо раніше не мала змоги через зайнятість на роботі."Записувалася давно, можна сказати – два тижні тому. Але сьогодні вже з самого ранку пройшла. Теж записалися до окуліста нам на 28 липня, до ортопеда аж в серпні. Під кінець, якраз до вересня. Думаємо, швидко пройдемо", – говорить Марія.Як розповіла лікарка-офтальмологиня Юлія Суходольська, під час медоглядів у багатьох дітей виявляють проблеми із зором. "Телефони, планшети – вони зіграли свою роль. Тому що дуже велике навантаження на блиск, дуже дрібненькі деталі. Основне лікування – це мінімальне використання гаджетів", – додала вона.В середньому за день приймає 35-40 пацієнтів, каже лікар-ортопед Руслан Новак. З його слів, найбільше перед першим класом у дітей виявляють порушення постави та стопи. "Запис попередній, зазвичай, відкритий на місяць вперед. Хто хоче – той може записатися", – зазначив лікар.Як розповіла телефоном виконувачка обов'язків директора департаменту освіти Луцької міськради, станом на 17 липня у перший клас у школи Луцької тергромади подали 1 128 заяв. Загалом цієї осені очікується 3 330 першокласників.