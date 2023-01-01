Померла викладачка луцького коледжу

Відійшла у вічність викладачки Фахового коледжу технологій, бізнесу та права ВНУ імені Лесі Українки.Про це повідомили на сторінці навчального закладу."Колектив і здобувачі освіти Фахового коледжу технологій, бізнесу та права ВНУ імені Лесі Українки висловлюють глибоку скорботу з приводу передчасної смерті викладачки фінансово-економічних дисциплін", - йдеться у дописі.Алла Іванівна працювала у закладі освіти з 01.09.1995, обіймала посади викладача, голови циклової комісії, заступника директора. Крім того, була випускницею закладу."Креативні та творчі її підходи завжди надихали здобувачів освіти до здобуття знань і омріяних ними вершин. Щира і відкрита перед колегами. Світла та вічна пам'ять нашій колезі, викладачці, доброзичливій та порядній людині", - пишуть на сторінці коледжу.