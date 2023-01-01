Померла викладачка луцького коледжу

Померла викладачка луцького коледжу
Відійшла у вічність викладачки Фахового коледжу технологій, бізнесу та права ВНУ імені Лесі Українки.

Про це повідомили на сторінці навчального закладу.

"Колектив і здобувачі освіти Фахового коледжу технологій, бізнесу та права ВНУ імені Лесі Українки висловлюють глибоку скорботу з приводу передчасної смерті викладачки фінансово-економічних дисциплін Макушевич Алли Іванівни", - йдеться у дописі.

Алла Іванівна працювала у закладі освіти з 01.09.1995, обіймала посади викладача, голови циклової комісії, заступника директора. Крім того, була випускницею закладу.

"Креативні та творчі її підходи завжди надихали здобувачів освіти до здобуття знань і омріяних ними вершин. Щира і відкрита перед колегами. Світла та вічна пам'ять нашій колезі, викладачці, доброзичливій та порядній людині", - пишуть на сторінці коледжу.

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Теги: Волинь, Луцьк, смерть
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