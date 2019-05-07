У місті на Волині ліквідовують наслідки негоди. ФОТО

Негода, яка сьогодні, 17 липня, пронеслась Волинню, встигла завдати шкоди в Нововолинську.На деяких вулицях - зламані дерева та гілки, - повідомив Нововолинський міський головаЗокрема, на бульварі Шевченка комунальники прибрали гілки зі «стометрівки». Завтра під час запланованих прибирань двірники очистять вулиці від решти гілок і листя.На вулиці Івасюка дерево впало на проїжджу частину. Його вже забрали, рух відновлено.Пошкоджені дерева над трасою Р-15. Міський голова просить водіїв бути уважними та додає, що лінії електропередач не зазнали руйнувань.