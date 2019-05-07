У місті на Волині ліквідовують наслідки негоди. ФОТО
Сьогодні, 20:33
Негода, яка сьогодні, 17 липня, пронеслась Волинню, встигла завдати шкоди в Нововолинську.
На деяких вулицях - зламані дерева та гілки, - повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Зокрема, на бульварі Шевченка комунальники прибрали гілки зі «стометрівки». Завтра під час запланованих прибирань двірники очистять вулиці від решти гілок і листя.
На вулиці Івасюка дерево впало на проїжджу частину. Його вже забрали, рух відновлено.
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Пошкоджені дерева над трасою Р-15. Міський голова просить водіїв бути уважними та додає, що лінії електропередач не зазнали руйнувань.
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На деяких вулицях - зламані дерева та гілки, - повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Зокрема, на бульварі Шевченка комунальники прибрали гілки зі «стометрівки». Завтра під час запланованих прибирань двірники очистять вулиці від решти гілок і листя.
На вулиці Івасюка дерево впало на проїжджу частину. Його вже забрали, рух відновлено.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині негода поламала дерева, пошкодила дахи, балкони, лінії електропередач
Пошкоджені дерева над трасою Р-15. Міський голова просить водіїв бути уважними та додає, що лінії електропередач не зазнали руйнувань.
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