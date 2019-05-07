У місті на Волині ліквідовують наслідки негоди. ФОТО

У місті на Волині ліквідовують наслідки негоди. ФОТО
Негода, яка сьогодні, 17 липня, пронеслась Волинню, встигла завдати шкоди в Нововолинську.

На деяких вулицях - зламані дерева та гілки, - повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

Зокрема, на бульварі Шевченка комунальники прибрали гілки зі «стометрівки». Завтра під час запланованих прибирань двірники очистять вулиці від решти гілок і листя.

На вулиці Івасюка дерево впало на проїжджу частину. Його вже забрали, рух відновлено.

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Пошкоджені дерева над трасою Р-15. Міський голова просить водіїв бути уважними та додає, що лінії електропередач не зазнали руйнувань.

У місті на Волині ліквідовують наслідки негоди. ФОТО
У місті на Волині ліквідовують наслідки негоди. ФОТО
У місті на Волині ліквідовують наслідки негоди. ФОТО
У місті на Волині ліквідовують наслідки негоди. ФОТО

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Теги: Волинь, Нововолинськ, негода
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