На Волині негода поламала дерева, пошкодила дахи, балкони, лінії електропередач

На Волині негода поламала дерева, пошкодила дахи, балкони, лінії електропередач
Негода, яка сьогодні, 17 липня, пронеслась Волинню, наробила чимало шкоди - поламала дерева, пошкодила дахи, балкони, вивела з ладу лінії електропередач.

Про це повідомляє міський голова Володимира Ігор Пальонка.

"Працівники комунальних служб, а саме підприємств "Полігон" та "Управляюча житлова компанія" оперативно приступили до ліквідації наслідків стихії - зрізають дерева та збирають гілки у парках, на пляжі та біля будинків", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що над відновленням електропостачання працюють фахівці філії "Волиньобленерго".
На Волині негода поламала дерева, пошкодила дахи, балкони, лінії електропередач
На Волині негода поламала дерева, пошкодила дахи, балкони, лінії електропередач
На Волині негода поламала дерева, пошкодила дахи, балкони, лінії електропередач
На Волині негода поламала дерева, пошкодила дахи, балкони, лінії електропередач
На Волині негода поламала дерева, пошкодила дахи, балкони, лінії електропередач

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Теги: Волинь, негода, електропостачання, Володимир
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