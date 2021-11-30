На Волині негода поламала дерева, пошкодила дахи, балкони, лінії електропередач





Про це Ігор Пальонка.



"Працівники комунальних служб, а саме підприємств "Полігон" та "Управляюча житлова компанія" оперативно приступили до ліквідації наслідків стихії - зрізають дерева та збирають гілки у парках, на пляжі та біля будинків", - йдеться у повідомленні.



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Зазначається, що над відновленням електропостачання працюють фахівці філії "Волиньобленерго".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Негода, яка сьогодні, 17 липня, пронеслась Волинню, наробила чимало шкоди - поламала дерева, пошкодила дахи, балкони, вивела з ладу лінії електропередач.Про це повідомляє міський голова Володимира"Працівники комунальних служб, а саме підприємств "Полігон" та "Управляюча житлова компанія" оперативно приступили до ліквідації наслідків стихії - зрізають дерева та збирають гілки у парках, на пляжі та біля будинків", - йдеться у повідомленні.Зазначається, що над відновленням електропостачання працюють фахівці філії "Волиньобленерго".

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