На Волині негода поламала дерева, пошкодила дахи, балкони, лінії електропередач
Сьогодні, 18:10
Негода, яка сьогодні, 17 липня, пронеслась Волинню, наробила чимало шкоди - поламала дерева, пошкодила дахи, балкони, вивела з ладу лінії електропередач.
Про це повідомляє міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"Працівники комунальних служб, а саме підприємств "Полігон" та "Управляюча житлова компанія" оперативно приступили до ліквідації наслідків стихії - зрізають дерева та збирають гілки у парках, на пляжі та біля будинків", - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що над відновленням електропостачання працюють фахівці філії "Волиньобленерго".
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Про це повідомляє міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"Працівники комунальних служб, а саме підприємств "Полігон" та "Управляюча житлова компанія" оперативно приступили до ліквідації наслідків стихії - зрізають дерева та збирають гілки у парках, на пляжі та біля будинків", - йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сорокаградусної спеки не буде: на Волинь суне похолодання
Зазначається, що над відновленням електропостачання працюють фахівці філії "Волиньобленерго".
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