Сорокаградусної спеки не буде: на Волинь суне похолодання

На Волинь суне похолодання. Температура повітря в області знизиться вже від завтра, 18 липня.Про церозповів черговий синоптикЗа його словами, інформація, що шириться соціальними мережами щодо температурного максимуму, – чутки. Очікувати сорокагрудусну спеку на Волині не варто. Навпаки, температура повітря знизиться, адже вже сьогодні ввечері очікують проходження фронту.Цього тижня на Волині дощитиме. Прогнозують грози, подекуди – град. Від завтра, 18 липня, температура повітря становитиме 22-27°, вночі – 10-15°.Однак ще сьогодні у Волинській області буде спекотно. Упродовж дня температура підніметься до 33°. У другій половині дня в області прогнозують грозу. Рівень небезпечності – жовтий.