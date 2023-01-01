Сорокаградусної спеки не буде: на Волинь суне похолодання

Сорокаградусної спеки не буде: на Волинь суне похолодання
На Волинь суне похолодання. Температура повітря в області знизиться вже від завтра, 18 липня.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів черговий синоптик Василь Климюк.

За його словами, інформація, що шириться соціальними мережами щодо температурного максимуму, – чутки. Очікувати сорокагрудусну спеку на Волині не варто. Навпаки, температура повітря знизиться, адже вже сьогодні ввечері очікують проходження фронту.

Цього тижня на Волині дощитиме. Прогнозують грози, подекуди – град. Від завтра, 18 липня, температура повітря становитиме 22-27°, вночі – 10-15°.

Однак ще сьогодні у Волинській області буде спекотно. Упродовж дня температура підніметься до 33°. У другій половині дня в області прогнозують грозу. Рівень небезпечності – жовтий.

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Теги: погода, Волинь, варте уваги
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