Український режисер і військовий Олег Сенцов отримав поранення на фронті

Український режисер і військовий Олег Сенцов отримав поранення на фронті
Український режисер і військовий Олег Сенцов, який воює у складі 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура», дістав поранення на фронті.

Про це він повідомив у фейсбуці.

"Тиждень не задався. На першому ж бойовому виході після повернення, під час десантування, попали під артилерійський обстріл. Бредлі знов врятував нам життя. Троє поранених, в основному уламки. З обличчя вже витягнули, дрібні в руці та нозі залишаться зі мною назавжди. У інших хлопців теж все добре - запоріжські лікарі знають свою справу, дякую!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 9 липня Сенцов отримав контузію на фронті.

ББМ "Бредлі", про яку згадує Сенцов, надана Україні американськими союзниками. В червні ця техніка вже врятувала життя екіпажу після прямого влучання "Граду".
Український режисер і військовий Олег Сенцов отримав поранення на фронті

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Теги: Росія, Україна, війна, Сенцов, поранення
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