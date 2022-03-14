Сенцов отримав контузію на фронті
Сьогодні, 03:07
Колишній політв'язень Кремля, український режисер і військовий Олег Сенцов отримав контузію на фронті.
Про це він повідомив у Facebook.
Сенцов розповів, що щойно закінчився бій за важливий для контрнаступу рубіж. Троє бійців дістали поранень.
"У мене контузія, неважка", - сказав Сенцов.
Пізніше він додав, що відео було записано в суботу, а в неділю він почувається краще й перебуває в лікарні, як і інші поранені.
Нагадаємо, що в червні Сенцову присвоїли звання молодший лейтенант.
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Про це він повідомив у Facebook.
Сенцов розповів, що щойно закінчився бій за важливий для контрнаступу рубіж. Троє бійців дістали поранень.
"У мене контузія, неважка", - сказав Сенцов.
Пізніше він додав, що відео було записано в суботу, а в неділю він почувається краще й перебуває в лікарні, як і інші поранені.
Нагадаємо, що в червні Сенцову присвоїли звання молодший лейтенант.
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