Сенцов отримав контузію на фронті

Олег Сенцов отримав контузію на фронті.



Про це він



Сенцов розповів, що щойно закінчився бій за важливий для контрнаступу рубіж. Троє бійців дістали поранень.



"У мене контузія, неважка", - сказав Сенцов.



Пізніше він додав, що відео було записано в суботу, а в неділю він почувається краще й перебуває в лікарні, як і інші поранені.



Нагадаємо, що в червні Сенцову присвоїли звання молодший лейтенант.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колишній політв'язень Кремля, український режисер і військовийотримав контузію на фронті.Про це він повідомив у Facebook.Сенцов розповів, що щойно закінчився бій за важливий для контрнаступу рубіж. Троє бійців дістали поранень."У мене контузія, неважка", - сказав Сенцов.Пізніше він додав, що відео було записано в суботу, а в неділю він почувається краще й перебуває в лікарні, як і інші поранені.Нагадаємо, що в червні Сенцову присвоїли звання молодший лейтенант.

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