Сенцов отримав контузію на фронті

Сенцов отримав контузію на фронті
Колишній політв'язень Кремля, український режисер і військовий Олег Сенцов отримав контузію на фронті.

Про це він повідомив у Facebook.

Сенцов розповів, що щойно закінчився бій за важливий для контрнаступу рубіж. Троє бійців дістали поранень.

"У мене контузія, неважка", - сказав Сенцов.

Пізніше він додав, що відео було записано в суботу, а в неділю він почувається краще й перебуває в лікарні, як і інші поранені.

Нагадаємо, що в червні Сенцову присвоїли звання молодший лейтенант.

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Теги: Сенцов, контузія, війна
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