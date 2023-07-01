Польща таємно передала Україні близько десятка вертольотів Мі-24





Про це



За даними видання, про передачу вертольотів від Польщі не повідомлялось публічно.



Водночас, як йдеться у публікації, повітряний флот України залишається невеликим у порівнянні з російським. Також в українських повітряних суднах менш досконалі системи наведення і захисту.



Україна обмежено використовує авіацію, щоб не втратити літаки, наголошується в матеріалі.



Раніше повідомлялося, що Чехія передасть Україні додаткові ударні вертольоти. Торік країна вже передавала Україні бойові гелікоптери.



Замість наданих Україні Чехія домовилась про поставки гелікоптерів зі США.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польща нещодавно передала Україні близько десятка вертольотів Мі-24 радянської розробки.Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела, які були знайомі із цим питанням, пише "Європейська правда".За даними видання, про передачу вертольотів від Польщі не повідомлялось публічно.Водночас, як йдеться у публікації, повітряний флот України залишається невеликим у порівнянні з російським. Також в українських повітряних суднах менш досконалі системи наведення і захисту.Україна обмежено використовує авіацію, щоб не втратити літаки, наголошується в матеріалі.Раніше повідомлялося, що Чехія передасть Україні додаткові ударні вертольоти. Торік країна вже передавала Україні бойові гелікоптери.Замість наданих Україні Чехія домовилась про поставки гелікоптерів зі США.

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