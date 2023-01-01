Байден заявив, що Україна ще не готова стати членом НАТО

Джо Байден вважає, що Україна поки не готова стати членом НАТО, і її членство в Альянсі варто розглядати вже після завершення війни.



Таку думку він висловив в інтерв’ю CNN, передає



«Я не думаю, що вона готова до членства в НАТО… Я не думаю, що в Альянсі є одностайність щодо того, чи вводити Україну в сім’ю НАТО зараз, у цей момент, у розпал війни», — сказав Байден.



За словами президента США, Україні також слід стати більш демократичною та виконати низку інших вимог перед тим, як вступати в Альянс. А поки, на його думку, рано закликати до голосування щодо членства України.



«Я думаю, що ми повинні прокласти раціональний шлях, щоб Україна могла отримати право на вступ до НАТО», — зазначив Байден і підкреслив, що він не пішов на вимоги глави рф володимира путіна стосовно зобов’язання не приймати Україну в Альянс.



Він також наголосив, що США та союзники продовжуватимуть підтримувати Україну, зокрема й озброєнням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Сполучених Штатіввважає, що Україна поки не готова стати членом НАТО, і її членство в Альянсі варто розглядати вже після завершення війни.Таку думку він висловив в інтерв’ю CNN, передає Громадське з посиланням на The Hill.«Я не думаю, що вона готова до членства в НАТО… Я не думаю, що в Альянсі є одностайність щодо того, чи вводити Україну в сім’ю НАТО зараз, у цей момент, у розпал війни», — сказав Байден.За словами президента США, Україні також слід стати більш демократичною та виконати низку інших вимог перед тим, як вступати в Альянс. А поки, на його думку, рано закликати до голосування щодо членства України.«Я думаю, що ми повинні прокласти раціональний шлях, щоб Україна могла отримати право на вступ до НАТО», — зазначив Байден і підкреслив, що він не пішов на вимоги глави рф володимира путіна стосовно зобов’язання не приймати Україну в Альянс.Він також наголосив, що США та союзники продовжуватимуть підтримувати Україну, зокрема й озброєнням.

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