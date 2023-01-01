Байден заявив, що Україна ще не готова стати членом НАТО

Байден заявив, що Україна ще не готова стати членом НАТО
Президент Сполучених Штатів Джо Байден вважає, що Україна поки не готова стати членом НАТО, і її членство в Альянсі варто розглядати вже після завершення війни.

Таку думку він висловив в інтерв’ю CNN, передає Громадське з посиланням на The Hill.

«Я не думаю, що вона готова до членства в НАТО… Я не думаю, що в Альянсі є одностайність щодо того, чи вводити Україну в сім’ю НАТО зараз, у цей момент, у розпал війни», — сказав Байден.

За словами президента США, Україні також слід стати більш демократичною та виконати низку інших вимог перед тим, як вступати в Альянс. А поки, на його думку, рано закликати до голосування щодо членства України.

«Я думаю, що ми повинні прокласти раціональний шлях, щоб Україна могла отримати право на вступ до НАТО», — зазначив Байден і підкреслив, що він не пішов на вимоги глави рф володимира путіна стосовно зобов’язання не приймати Україну в Альянс.

Він також наголосив, що США та союзники продовжуватимуть підтримувати Україну, зокрема й озброєнням.

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Теги: Україна, росія, війна
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