Байден заявив, що Україна ще не готова стати членом НАТО
Сьогодні, 06:13
Президент Сполучених Штатів Джо Байден вважає, що Україна поки не готова стати членом НАТО, і її членство в Альянсі варто розглядати вже після завершення війни.
Таку думку він висловив в інтерв’ю CNN, передає Громадське з посиланням на The Hill.
«Я не думаю, що вона готова до членства в НАТО… Я не думаю, що в Альянсі є одностайність щодо того, чи вводити Україну в сім’ю НАТО зараз, у цей момент, у розпал війни», — сказав Байден.
За словами президента США, Україні також слід стати більш демократичною та виконати низку інших вимог перед тим, як вступати в Альянс. А поки, на його думку, рано закликати до голосування щодо членства України.
«Я думаю, що ми повинні прокласти раціональний шлях, щоб Україна могла отримати право на вступ до НАТО», — зазначив Байден і підкреслив, що він не пішов на вимоги глави рф володимира путіна стосовно зобов’язання не приймати Україну в Альянс.
Він також наголосив, що США та союзники продовжуватимуть підтримувати Україну, зокрема й озброєнням.
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Таку думку він висловив в інтерв’ю CNN, передає Громадське з посиланням на The Hill.
«Я не думаю, що вона готова до членства в НАТО… Я не думаю, що в Альянсі є одностайність щодо того, чи вводити Україну в сім’ю НАТО зараз, у цей момент, у розпал війни», — сказав Байден.
За словами президента США, Україні також слід стати більш демократичною та виконати низку інших вимог перед тим, як вступати в Альянс. А поки, на його думку, рано закликати до голосування щодо членства України.
«Я думаю, що ми повинні прокласти раціональний шлях, щоб Україна могла отримати право на вступ до НАТО», — зазначив Байден і підкреслив, що він не пішов на вимоги глави рф володимира путіна стосовно зобов’язання не приймати Україну в Альянс.
Він також наголосив, що США та союзники продовжуватимуть підтримувати Україну, зокрема й озброєнням.
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