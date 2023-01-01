Захищаючи незалежність України, загинув Герой з Волині Олександр Чемко

Олександр Чемко.



Про це Борис Карпус.



"Знову жалобна новина зі Сходу. Загинув наш захисник Олександр Чемко, 1977 року народження, житель Нововолинська. Висловлюю щирі співчуття сім’ї та всім, хто знав Олександра. Вічна пам’ять Герою!" - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні з окупантами загинув військовослужбовець з ВолиніПро це повідомив міський голова Нововолинська"Знову жалобна новина зі Сходу. Загинув наш захисник Олександр Чемко, 1977 року народження, житель Нововолинська. Висловлюю щирі співчуття сім’ї та всім, хто знав Олександра. Вічна пам’ять Герою!" - йдеться в повідомленні.Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.

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