Захищаючи незалежність України, загинув Герой з Волині Олександр Чемко

Захищаючи незалежність України, загинув Герой з Волині Олександр Чемко
На війні з окупантами загинув військовослужбовець з Волині Олександр Чемко.

Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.

"Знову жалобна новина зі Сходу. Загинув наш захисник Олександр Чемко, 1977 року народження, житель Нововолинська. Висловлюю щирі співчуття сім’ї та всім, хто знав Олександра. Вічна пам’ять Герою!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Україна, росія, війна, Волинь
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