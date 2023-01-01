Дітям на окупованих територіях обіцяють гроші за російський паспорт, – ЦНС
Сьогодні, 01:26
Окупаційна адміністрація тимчасово захоплених територій обіцяє підліткам гроші за отримання паспортів рф.
Про це заявляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що на окупованих територіях за отримання паспортів рф 14-річним підліткам Росія обіцяє "виплати материнського капіталу".
"Таким чином ворог сподівається виконати план з паспортизації регіону. Також окупанти вдаються до викрадення людей та піддання їх тортурам за відмову від російського паспорта. Зокрема такі випадки зафіксовані в Енергодарі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше окупанти провели рейди у пошуках тих, хто відмовляється від російського паспорта на Луганщині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це заявляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що на окупованих територіях за отримання паспортів рф 14-річним підліткам Росія обіцяє "виплати материнського капіталу".
"Таким чином ворог сподівається виконати план з паспортизації регіону. Також окупанти вдаються до викрадення людей та піддання їх тортурам за відмову від російського паспорта. Зокрема такі випадки зафіксовані в Енергодарі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше окупанти провели рейди у пошуках тих, хто відмовляється від російського паспорта на Луганщині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Дітям на окупованих територіях обіцяють гроші за російський паспорт, – ЦНС
Сьогодні, 01:26
10 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Зеленський та Дуда в Луцьку: добрі новини від ВолиньPost за 9 липня
09 липень, 23:20
Командир полку «Азов» Прокопенко заявив, що повернеться на фронт
09 липень, 22:13
Медіа