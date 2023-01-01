Дітям на окупованих територіях обіцяють гроші за російський паспорт, – ЦНС





Про це



Зазначається, що на окупованих територіях за отримання паспортів рф 14-річним підліткам Росія обіцяє "виплати материнського капіталу".



"Таким чином ворог сподівається виконати план з паспортизації регіону. Також окупанти вдаються до викрадення людей та піддання їх тортурам за відмову від російського паспорта. Зокрема такі випадки зафіксовані в Енергодарі", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, раніше окупанти провели рейди у пошуках тих, хто відмовляється від російського паспорта на Луганщині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупаційна адміністрація тимчасово захоплених територій обіцяє підліткам гроші за отримання паспортів рф.Про це заявляє Центр національного спротиву.Зазначається, що на окупованих територіях за отримання паспортів рф 14-річним підліткам Росія обіцяє "виплати материнського капіталу"."Таким чином ворог сподівається виконати план з паспортизації регіону. Також окупанти вдаються до викрадення людей та піддання їх тортурам за відмову від російського паспорта. Зокрема такі випадки зафіксовані в Енергодарі", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, раніше окупанти провели рейди у пошуках тих, хто відмовляється від російського паспорта на Луганщині.

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