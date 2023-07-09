Зеленський та Дуда в Луцьку: добрі новини від ВолиньPost за 9 липня





І сьогодні, у 501 день повномасштабної війни, також були хороші новини.



Отже, сьогодні ми писали про таке:



Топновина цього дня -



9 липня у Луцьк із візитом прибули президенти України та Польщі. Володимир Зеленський та Анджей Дуда завітали до Кафедрального костелу святих Петра й Павла.



Візит глав двох держав у Луцьку заздалегідь не анонсували. Напередодні ввечері у міській раді повідомили, що рух транспорту на вулицях Старого міста, де розташований костел, буде перекрито у зв'язку із проведенням заходів з вшанування пам'яті жертв Другої світової війни та 80-ї річниці Волинської трагедії.



Випускник з Волині набрав 600 балів на НМТ



Волинський школяр із Горохова не зубрив, але набрав на НМТ 600 балів, показавши стовідсотковий результат.



Про свого талановитого випускника Дмитра Парія, який за результатами мультипредметного тесту набрав максимальну кількість балів, розповіла заступниця директора з виховної роботи Горохівського ліцею №2 Марія Ковальчук.



Скільки окупантів і техніки знищили ЗСУ за минулу добу



Загальні бойові втрати противника станом на 09.07.23 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 234 040 (+600) осіб ліквідовано,

- танків ‒ 4078 (+4) од,

- бойових броньованих машин ‒ 7964 (+11) од,

- артилерійських систем – 4366 (+20) од,

- РСЗВ – 668 (+7) од,

- засоби ППО ‒ 413 (+3) од,

- літаків – 315 (+0) од,

- гелікоптерів – 309 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3685 (+19),

- крилаті ракети ‒ 1271 (+0),

- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 6929 (+15) од,

- спеціальна техніка ‒ 628 (+9).



Стан був вкрай важкий: на Волині врятували чоловіка з пізнім інфарктом міокарда



У лікарні в Ковелі медики врятували життя 63-річного чоловіка, в якого за три доби до того стався інфаркт міокарда.



63-річного Олега Джунашвілі «швидка» доставила у Ковельське МТМО у вкрай важкому стані з пізнім інфарктом міокарда, який стався у нього за три доби до цього.



Лікарі виконали оперативне втручання на відкритому серці в умовах штучного кровообігу, що вирішило проблему постінфарктного розриву міжшлуночкової перегородки.



Півтора місяця Олег Григорович провів у відділенні анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії, де отримував відповідне лікування під спостереженням медиків. Потім пацієнту зробили резекцію аневризми лівого шлуночка, пластику розриву міжшлуночкової перегородки та шунтування коронарних артерій.



Операція пройшла успішно. Пацієнт пройшов відповідну реабілітацію і уже виписаний додому.



Переселенка з Миколаєва уже рік працює без зарплатні у Луцьку і дуже задоволена своєю роботою



Важка ситуація в країні назавжди змінила життя багатьох українців: хтось втратив рідних, хтось мусить влаштовуватися на новому місці проживання й починати життя з нуля на новому. А от Наталю Шастало з Миколаєва життєві труднощі не тільки не зламали, а й надихнули стати волонтеркою і допомагати таким самим ВПО, як і вона.



Ось вже рік жінка безплатно готує гарячі обіди для людей, що перебувають у скрутному становищі, в благодійній їдальні «Хесед Бешт», що у Луцьку.



І новина, яка викликала шквал обговорень серед наших читачів -



У 2022 році туристичний сезон на Світязі був млявий, так думали буде й цьогоріч. Та трапилось те, чого не очікували місцеві мешканці - туристів їхало на стільки багато, що у на трасі М-07 утворились затори.



Тож на центральному пляжі Світязя — аншлаг. Здебільшого — це відпочивальники з Волині, судячи з номерів автівок. Також є відпочивальники зі столиці.



Затятий рибалка з Волині ловив 23-кілограмові соми і 10-кілограмові щуки



Григорія Фесика із села Рудка знають на Любешівщині як завзятого, досвідченого і вправного рибалку. Адже цією справою він займається усе своє життя, а любов до такого ремесла передалася чоловіку у спадок.



Він знає всі водойми нашого краю, уміє зловити неабиякі рибні трофеї, змайструвати снасті й приготувати найсмачнішу сушену чи копчену рибу.

















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