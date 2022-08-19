Випускник з Волині набрав 600 балів на НМТ
Сьогодні, 05:28
Волинський школяр із Горохова не зубрив, але набрав на НМТ 600 балів, показавши стовідсотковий результат.
Про свого талановитого випускника Дмитра Парія, який за результатами мультипредметного тесту набрав максимальну кількість балів, розповіла заступниця директора з виховної роботи Горохівського ліцею №2 Марія Ковальчук, - повідомляє газета "Волинь-нова".
Освітянка з гордістю поділилася своїми міркуваннями й думками колег про те, яким потрібно бути, щоб досягти таких високих результатів.
Дмитровій наполегливості вчителі не переставали радіти з першого до випускного класу. Викладачі усіх навчальних предметів захоплювалися тим, що для цієї дитини не існувало невиконаних домашніх завдань навіть найвищої складності. При цьому учень вирізнявся самостійністю й оригінальністю підходів до теорії чи практики. Не зубрив, а запам’ятовував, вибудовуючи логічні зв’язки, цікавився науковими новинками.
Не минало й року, щоб Дмитро Парій не здобув перемог на навчальних олімпіадах шкільного, районного, обласного чи всеукраїнського рівнів. Траплялося, що конкурси, наприклад, з англійської мови чи з інформатики збігалися в часі, то Дмитрові, який радо попрацював би й успішно впорався у двох батлах, доводилось робити вибір. Перемоги зазвичай здобував із програмування та інформаційних технологій.
А ще цьогоріч ліцей відзначив Дмитра Парія високим титулом «Учень року».
"Він завжди впевнений у своїх знаннях, і – що особливо приємно – вдячний усім учителям. Цей юнак вихований і скромний. Педагоги сподіваються, що життя відкриватиме перед юним інтелектуалом нові обрії ще й як перед хорошою людиною з гідним вихованням та манерами джентльмена. Нехай щастить тобі, наш юний друже! Вітаємо, гордимося й завжди чекаємо в рідній школі, – побажала успіхів Дмитрові й усім випускникам ліцею від колег-освітян Марія Ковальчук. І з гордістю додала, що випускниця ліцею Ірина Корінецька отримала 200 балів з української мови
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Про свого талановитого випускника Дмитра Парія, який за результатами мультипредметного тесту набрав максимальну кількість балів, розповіла заступниця директора з виховної роботи Горохівського ліцею №2 Марія Ковальчук, - повідомляє газета "Волинь-нова".
Освітянка з гордістю поділилася своїми міркуваннями й думками колег про те, яким потрібно бути, щоб досягти таких високих результатів.
Дмитровій наполегливості вчителі не переставали радіти з першого до випускного класу. Викладачі усіх навчальних предметів захоплювалися тим, що для цієї дитини не існувало невиконаних домашніх завдань навіть найвищої складності. При цьому учень вирізнявся самостійністю й оригінальністю підходів до теорії чи практики. Не зубрив, а запам’ятовував, вибудовуючи логічні зв’язки, цікавився науковими новинками.
Не минало й року, щоб Дмитро Парій не здобув перемог на навчальних олімпіадах шкільного, районного, обласного чи всеукраїнського рівнів. Траплялося, що конкурси, наприклад, з англійської мови чи з інформатики збігалися в часі, то Дмитрові, який радо попрацював би й успішно впорався у двох батлах, доводилось робити вибір. Перемоги зазвичай здобував із програмування та інформаційних технологій.
А ще цьогоріч ліцей відзначив Дмитра Парія високим титулом «Учень року».
"Він завжди впевнений у своїх знаннях, і – що особливо приємно – вдячний усім учителям. Цей юнак вихований і скромний. Педагоги сподіваються, що життя відкриватиме перед юним інтелектуалом нові обрії ще й як перед хорошою людиною з гідним вихованням та манерами джентльмена. Нехай щастить тобі, наш юний друже! Вітаємо, гордимося й завжди чекаємо в рідній школі, – побажала успіхів Дмитрові й усім випускникам ліцею від колег-освітян Марія Ковальчук. І з гордістю додала, що випускниця ліцею Ірина Корінецька отримала 200 балів з української мови
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