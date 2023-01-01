Волинські прикордонники спіймали харків’янина, який незаконно хотів потрапити до Білорусі





Про це стало відомо з постанови Ратнівського районного суду, - пише



Зранку 20 червня на території села Сільця-Млинівські прикордонники виявили громадянина України Віталія Ж., який здійснив спробу незаконного перетину державного кордону з України в Республіку Білорусь поза пунктом пропуску.



Таким чином уродженець Харкова порушив вимоги ст.9З Закону України «Про державний кордон України», тобто своїми діями вчинив правопорушення, передбачене ч.1 ст.204-1 КУпАП.



Читати ще: Підробив пенсійне посвідчення: уродженець Харківщини намагався втекти до Польщі через «Устилуг»



Під час судового засідання Віталій Ж. визнав свою вину та розповів, що приїхав на Волинь з Харківської області. Свої дії чоловік пояснив тим, що спочатку хотів потрапити до Білорусі, а потім – до Польщі, де перебуває його сім’я.



Представники Феміди оштрафували правопорушника на 3 тисячі 400 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині спіймали харків’янина, який намагався перетнути кордон та втекти до Білорусі, аби потім потрапити до Польщі.Про це стало відомо з постанови Ратнівського районного суду, - пише ІА Волинські Новини. Зранку 20 червня на території села Сільця-Млинівські прикордонники виявили громадянина України Віталія Ж., який здійснив спробу незаконного перетину державного кордону з України в Республіку Білорусь поза пунктом пропуску.Таким чином уродженець Харкова порушив вимоги ст.9З Закону України «Про державний кордон України», тобто своїми діями вчинив правопорушення, передбачене ч.1 ст.204-1 КУпАП.Читати ще: Підробив пенсійне посвідчення: уродженець Харківщини намагався втекти до Польщі через «Устилуг»Під час судового засідання Віталій Ж. визнав свою вину та розповів, що приїхав на Волинь з Харківської області. Свої дії чоловік пояснив тим, що спочатку хотів потрапити до Білорусі, а потім – до Польщі, де перебуває його сім’я.Представники Феміди оштрафували правопорушника на 3 тисячі 400 гривень.

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