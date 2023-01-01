Волинські прикордонники спіймали харків’янина, який незаконно хотів потрапити до Білорусі
Сьогодні, 08:35
На Волині спіймали харків’янина, який намагався перетнути кордон та втекти до Білорусі, аби потім потрапити до Польщі.
Про це стало відомо з постанови Ратнівського районного суду, - пише ІА Волинські Новини.
Зранку 20 червня на території села Сільця-Млинівські прикордонники виявили громадянина України Віталія Ж., який здійснив спробу незаконного перетину державного кордону з України в Республіку Білорусь поза пунктом пропуску.
Таким чином уродженець Харкова порушив вимоги ст.9З Закону України «Про державний кордон України», тобто своїми діями вчинив правопорушення, передбачене ч.1 ст.204-1 КУпАП.
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Під час судового засідання Віталій Ж. визнав свою вину та розповів, що приїхав на Волинь з Харківської області. Свої дії чоловік пояснив тим, що спочатку хотів потрапити до Білорусі, а потім – до Польщі, де перебуває його сім’я.
Представники Феміди оштрафували правопорушника на 3 тисячі 400 гривень.
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Про це стало відомо з постанови Ратнівського районного суду, - пише ІА Волинські Новини.
Зранку 20 червня на території села Сільця-Млинівські прикордонники виявили громадянина України Віталія Ж., який здійснив спробу незаконного перетину державного кордону з України в Республіку Білорусь поза пунктом пропуску.
Таким чином уродженець Харкова порушив вимоги ст.9З Закону України «Про державний кордон України», тобто своїми діями вчинив правопорушення, передбачене ч.1 ст.204-1 КУпАП.
Читати ще: Підробив пенсійне посвідчення: уродженець Харківщини намагався втекти до Польщі через «Устилуг»
Під час судового засідання Віталій Ж. визнав свою вину та розповів, що приїхав на Волинь з Харківської області. Свої дії чоловік пояснив тим, що спочатку хотів потрапити до Білорусі, а потім – до Польщі, де перебуває його сім’я.
Представники Феміди оштрафували правопорушника на 3 тисячі 400 гривень.
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