Волинські прикордонники спіймали харків’янина, який незаконно хотів потрапити до Білорусі

Волинські прикордонники спіймали харків’янина, який незаконно хотів потрапити до Білорусі
На Волині спіймали харків’янина, який намагався перетнути кордон та втекти до Білорусі, аби потім потрапити до Польщі.

Про це стало відомо з постанови Ратнівського районного суду, - пише ІА Волинські Новини.

Зранку 20 червня на території села Сільця-Млинівські прикордонники виявили громадянина України Віталія Ж., який здійснив спробу незаконного перетину державного кордону з України в Республіку Білорусь поза пунктом пропуску.

Таким чином уродженець Харкова порушив вимоги ст.9З Закону України «Про державний кордон України», тобто своїми діями вчинив правопорушення, передбачене ч.1 ст.204-1 КУпАП.

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Під час судового засідання Віталій Ж. визнав свою вину та розповів, що приїхав на Волинь з Харківської області. Свої дії чоловік пояснив тим, що спочатку хотів потрапити до Білорусі, а потім – до Польщі, де перебуває його сім’я.

Представники Феміди оштрафували правопорушника на 3 тисячі 400 гривень.

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Теги: Волинь, Білорусь
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