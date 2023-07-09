Скільки окупантів і техніки знищили ЗСУ за минулу добу





Отже, загальні бойові втрати противника станом на 09.07.23 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 234 040 (+600) осіб ліквідовано,

- танків ‒ 4078 (+4) од,

- бойових броньованих машин ‒ 7964 (+11) од,

- артилерійських систем – 4366 (+20) од,

- РСЗВ – 668 (+7) од,

- засоби ППО ‒ 413 (+3) од,

- літаків – 315 (+0) од,

- гелікоптерів – 309 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3685 (+19),

- крилаті ракети ‒ 1271 (+0),

- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 6929 (+15) од,

- спеціальна техніка ‒ 628 (+9).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 9 липня.Отже, загальні бойові втрати противника станом на 09.07.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 234 040 (+600) осіб ліквідовано,- танків ‒ 4078 (+4) од,- бойових броньованих машин ‒ 7964 (+11) од,- артилерійських систем – 4366 (+20) од,- РСЗВ – 668 (+7) од,- засоби ППО ‒ 413 (+3) од,- літаків – 315 (+0) од,- гелікоптерів – 309 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3685 (+19),- крилаті ракети ‒ 1271 (+0),- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 6929 (+15) од,- спеціальна техніка ‒ 628 (+9).

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