Скільки окупантів і техніки знищили ЗСУ за минулу добу
Сьогодні, 09:30
Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 9 липня.
Отже, загальні бойові втрати противника станом на 09.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 234 040 (+600) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4078 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7964 (+11) од,
- артилерійських систем – 4366 (+20) од,
- РСЗВ – 668 (+7) од,
- засоби ППО ‒ 413 (+3) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 309 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3685 (+19),
- крилаті ракети ‒ 1271 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6929 (+15) од,
- спеціальна техніка ‒ 628 (+9).
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Отже, загальні бойові втрати противника станом на 09.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 234 040 (+600) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4078 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7964 (+11) од,
- артилерійських систем – 4366 (+20) од,
- РСЗВ – 668 (+7) од,
- засоби ППО ‒ 413 (+3) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 309 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3685 (+19),
- крилаті ракети ‒ 1271 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6929 (+15) од,
- спеціальна техніка ‒ 628 (+9).
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