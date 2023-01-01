Стан був вкрай важкий: на Волині врятували чоловіка з пізнім інфарктом міокарда





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63-річного Олега Джунашвілі «швидка» доставила у Ковельське МТМО у вкрай важкому стані з пізнім інфарктом міокарда, який стався у нього за три доби до цього.



Лікарі діагностували у пацієнта передній розрив міжшлуночкової перетинки з формуванням аневризми лівого шлуночка.



«Це одне з найбільш загрозливих для життя ускладнень, яке зустрічається у 2-5 випадках на тисячу хворих з гострим інфарктом міокарда. За умови лише медикаментозного лікування є високий рівень летальності: аж до 90-100 %. Тож нашими лікарями було прийняте рішення про проведення оперативного втручання», – йдеться в дописі.



Лікарі виконали оперативне втручання на відкритому серці в умовах штучного кровообігу, що вирішило проблему постінфарктного розриву міжшлуночкової перегородки.



Півтора місяця Олег Григорович провів у відділенні анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії, де отримував відповідне лікування під спостереженням медиків. Потім пацієнту зробили резекцію аневризми лівого шлуночка, пластику розриву міжшлуночкової перегородки та шунтування коронарних артерій.



Операція пройшла успішно. Пацієнт пройшов відповідну реабілітацію і уже виписаний додому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У лікарні в Ковелі медики врятували життя 63-річного чоловіка, в якого за три доби до того стався інфаркт міокарда.Про це повідомили на сторінці Ковельського МТМО у фейсбуці.63-річного«швидка» доставила у Ковельське МТМО у вкрай важкому стані з пізнім інфарктом міокарда, який стався у нього за три доби до цього.Лікарі діагностували у пацієнта передній розрив міжшлуночкової перетинки з формуванням аневризми лівого шлуночка.«Це одне з найбільш загрозливих для життя ускладнень, яке зустрічається у 2-5 випадках на тисячу хворих з гострим інфарктом міокарда. За умови лише медикаментозного лікування є високий рівень летальності: аж до 90-100 %. Тож нашими лікарями було прийняте рішення про проведення оперативного втручання», – йдеться в дописі.Лікарі виконали оперативне втручання на відкритому серці в умовах штучного кровообігу, що вирішило проблему постінфарктного розриву міжшлуночкової перегородки.Півтора місяця Олег Григорович провів у відділенні анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії, де отримував відповідне лікування під спостереженням медиків. Потім пацієнту зробили резекцію аневризми лівого шлуночка, пластику розриву міжшлуночкової перегородки та шунтування коронарних артерій.Операція пройшла успішно. Пацієнт пройшов відповідну реабілітацію і уже виписаний додому.

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