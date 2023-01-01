Переселенка з Миколаєва уже рік працює без зарплатні у Луцьку і дуже задоволена своєю роботою

Наталю Шастало з Миколаєва життєві труднощі не тільки не зламали, а й надихнули стати волонтеркою і допомагати таким самим ВПО, як і вона.



Ось вже рік жінка безплатно готує гарячі обіди для людей, що перебувають у скрутному становищі, в благодійній їдальні «Хесед Бешт», що у Луцьку, - пишуть



Два тижні у підвалі



37-річна Наталя жила з родиною в селищі міського типу Первомайське, що на Миколаївщині. Жінка працювала кухарем у місцевій школі, її 16-річний син навчався у 10-му класі, а чоловік працював. Та життя родини, як і багатьох українців, назавжди змінило 24 лютого 2022 року.



«Два тижні ми ще жили нормально, але 14 березня до нашого селища прилетів російський літак і почав скидати бомби на житлові будинки», – розповідає Наталя.



Після масових обстрілів родина вирішила облаштувати бомбосховище у підвалі власного будинку. В таких умовах вони прожили два тижні. Але з кожним днем обстріли посилювалися, залишатися у Первомайську ставало дедалі небезпечніше, тож згодом Шастали вирішили залишити рідну домівку.



«Для себе я вирішила заздалегідь: якщо нам все ж вдасться вижити і переїхати на нове місце проживання, то я відразу буду волонтерити. Тому що в мене тоді з’явилося якесь шалене бажання допомагати якимось чином іншим людям тим, чим можу», – згадує наша героїня.



Вже у квітні 2022 року родина переїхала до Луцька, де мешкав рідний брат Наталі, й оселилася в орендованій квартирі. Шастали залишили Первомайськ саме вчасно, адже незабаром вибуховою хвилею пошкодило їхній будинок: з нього повилітали шибки і постраждав дах.



Опинившись у безпечному й тихому Луцьку, жінка не забула про власну обіцянку й почала шукати, кому може знадобитися її допомога. Так, випадково вона натрапила на оголошення в Instagram від міжнародної волонтерської мережі Volunteer Community, яка працює у 31 українському місті. З цього і розпочалося її нове життя – життя волонтера.



Наталя стала волонтером-кухарем: уже понад рік вона п'ять днів на тиждень готує їжу для переселенців у благодійній їдальні, як працює на базі єврейської благодійної організації «Хесед Бешт». Працівники цієї організації відкрили тут імпровізований гуманітарний хаб допомоги для постраждалих людей практично відразу: тут можна було переночувати, сховатися у бомбосховищі, а з червня 2022 року у її стінах запрацювала й благодійна харчівня.



Зараз тут безплатно їдять біля 18-30 ВПО з різних регіонів України, й їхня кількість постійно збільшується. Зазвичай сюди приходять старші люди, багато з них – мешканці Херсона, Харкова і Луганщини.



Тож роботи у жінки вистачає: біля плити волонтерці разом з іншими двома кухарями доводиться проводити фактично цілий робочий день – з 8-ї ранку до 18-ї вечора. І хоча дуже втомлюється, зізнається Наталя, на свою безоплатну роботу завжди йде з задоволенням.



«Я приходжу сюди з величезним задоволенням, хоча й розумію, що втомлююся після того, як цілий день проводжу на ногах, готуючи їжу. Але все ж зранку я прокидаюся, п'ю каву й буквально лечу туди. Тому що там працює чудовий і життєрадісний колектив, усі з нашої команди хочуть творити добрі справи», – каже переселенка.



Обіднє меню благодійники пропонують дуже різноманітне і смачне, як розповідає Наталя: на перше – гороховий і грибний супи, борщ, уха, суп харчо, на друге зазвичай готують страви з м'яса чи риби й гарнір, а також сезонні салати. Усе це волонтери готують з продуктів, які приносять до них представники місцевої єврейської громади: вони діляться домашніми дарунками зі своїх городів – свіжими овочами та фруктами, консервацією.



До добрих справ жінка залучила й усю свою родину: чоловік, поки не знайшов роботу, допомагав робити ремонт в їдальні, а син розвантажував продукти.



Незважаючи на те, що в Луцьку Наталя знайшла собі нове покликання й живе зараз у спокійній і мирній атмосфері, усі її мрії тільки про одне: хутчіш повернутися додому, на рідну Миколаївщину.







Благодійна їдальня «Хесед Бешт» працює у Луцьку за адресою: вул. Б. Хмельницького, 6. З понеділка до п'ятниці вимушені переселенці можуть безплатно поїсти там з 13:00 до 14:00.

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