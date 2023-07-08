Очікувала сестру біля супермаркету: на Волині безвісти зникла пенсіонерка

Очікувала сестру біля супермаркету: на Волині безвісти зникла пенсіонерка
У Нововолинську поліцейські розшукують безвісти зниклу пенсіонерку Пацуту Лідію Василівну.

Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.
 
Співробітники кримінальної поліції ВП № 1 (м.Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області розшукують  Пацуту Лідію Василівну, 03.04.1939 р.н., жительку Нововолинська.

Жінка  08.07.2023  року очікувала сестру біля супермаркету. Коли сестра вийшла, жінки  уже не було, додому досі не повернулася.

Прикмети: була одягнена в спортивні штани чорного кольору, блузку коричневого кольору з цятками білого кольору, має при собі возик, волосся зібране в гульку.

Просять громадян, яким відома інформація про зниклу, повідомити поліцію за номерами телефонів: (03344) 3-30-59, 0504845307, 09733329243.

Очікувала сестру біля супермаркету: на Волині безвісти зникла пенсіонерка

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