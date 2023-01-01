Зеленський провів координаційну нараду щодо безпекової ситуації на Волині. ВIДЕО

Володимир Зеленський провів у замку Любарта в Луцьку тривалу координаційну нараду щодо безпекової та соціальної ситуації на Волині.



Про це йдеться на телеграм-сторінці глави держави.



Учасники зустрічі, зокрема, розглянули питання посилення безпеки кордону.



"Луцьк, Замок Любарта, тривала координаційна нарада щодо безпекової та соціальної ситуації на Волині. Перше: кордон, ситуація у прикордонній Білорусі. Друге: посилення наших Сил оборони та безпеки й усієї північної ділянки кордону, в кожній області. Доповідали військові, правоохоронці, місцева влада. Третє: стан укриттів. Четверте: бюджетне забезпечення. Пʼяте: робочі місця", - зазначив президент.



За даними Офісу президента, на нараді були присутні начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко, командувач ОУВ Волинь Володимир Миронюк, голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко, міський голова Луцька Ігор Поліщук.



Нагадаємо,







Вдячний усім в області, хто працює заради наближення нашої перемоги!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українипровів у замку Любарта в Луцьку тривалу координаційну нараду щодо безпекової та соціальної ситуації на Волині.Про це йдеться на телеграм-сторінці глави держави.Учасники зустрічі, зокрема, розглянули питання посилення безпеки кордону."Луцьк, Замок Любарта, тривала координаційна нарада щодо безпекової та соціальної ситуації на Волині. Перше: кордон, ситуація у прикордонній Білорусі. Друге: посилення наших Сил оборони та безпеки й усієї північної ділянки кордону, в кожній області. Доповідали військові, правоохоронці, місцева влада. Третє: стан укриттів. Четверте: бюджетне забезпечення. Пʼяте: робочі місця", - зазначив президент.За даними Офісу президента, на нараді були присутні начальник Волинської ОВА, командувач ОУВ Волинь, голова Державної прикордонної служби України, міський голова ЛуцькаНагадаємо, Зеленський та Дуда зустрілися в Луцьку. Вдячний усім в області, хто працює заради наближення нашої перемоги!

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