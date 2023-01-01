На центральному пляжі Світязя — аншлаг: місцеві такого не очікували

На центральному пляжі Світязя — аншлаг: місцеві такого не очікували
Шацькі озера — один з найвідоміших курортів на Волині. Щороку тут відпочивають туристи з усієї України. Однак, минулого літа відпочивальники сюди їхати здебільшого боялись. Все через близькість до кордону з Білоруссю (близько 11 кілометрів, — ред.). Так, у 2022 році туристичний сезон був млявий, так думали буде й цьогоріч.

Та трапилось те, чого не очікували місцеві мешканці - туристів їхало настільки багато, що у на трасі М-07 утворились затори, - пише Високий замок.

На центральному пляжі Світязя — аншлаг. Здебільшого — це відпочивальники з Волині, судячи з номерів автівок. Також є відпочивальники зі столиці.

«Це лише перші вихідні в цьому році, коли здаю в оренду будиночок. Не їхали відпочивальники. Не знаю з якої причини, можливо, погода не була достатньо спекотна, — розповідає Андрій, власник будиночка поблизу озера. — У мене будиночок для 6 людей і за добу він вартує 700 гривень».

Та знайти житло не так просто. «Перша» берегова лінія у приватному секторі вже рясніє оголошеннями, що «місць нема».

Традиційним для літнього сезону на Шацьких озерах залишається улюблений десерт відпочивальників — пончики.

«Цього року продаю пончики по 40 гривень, бо ціни всі пішли в гору. Печу з різними начинками. Відпочивальники охоче смакують і з ягодами, і з маком», — розповідає пані Галина, яка щороку випікає та продає пончики.

А що не традиційним стало для туристичної набережної так це відсутність розваг. На пляжі не лунає музика, це заборонила місцева ОТГ. Крім того, діє комендантська година. Тож поспостерігати за зорями цього сезону не вийде.

Чи буде довгий і фінансово вигідний сезон місцеві не беруться прогнозувати. Кажуть, що найімовірніше, туристи приїжджатимуть на вихідні з області. Як буде далі - все залежить від ситуації в країні.

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Теги: Світязь, сезон
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