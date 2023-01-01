На Запоріжжі загинув матрос з Волині Олександр Абрамчук

На Запоріжжі загинув матрос з Волині Олександр Абрамчук
У Запорізькій області від рук російських окупантів загинув матрос Абрамчук Олександр Володимирович з Прилісного.

Про це 9 липня повідомили у громаді.

Захисник 1981 року народження загинув 5 липня.

"Висловлюємо щирі співчуття родині Олександра, дружині Тетяні, мамі Тетяні. Без тата лишилися дочка Софія та син Дмитро. Вічна пам'ять Герою!", - йдеться у дописі.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, Росія, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Запоріжжі загинув матрос з Волині Олександр Абрамчук
Сьогодні, 15:30
У госпіталі від отриманих на війні травм помер кулеметник з Волині Іван Хомінчук
Сьогодні, 14:44
Зеленський провів координаційну нараду щодо безпекової ситуації на Волині. ВIДЕО
Сьогодні, 13:35
На центральному пляжі Світязя — аншлаг: місцеві такого не очікували
Сьогодні, 13:20
Очікувала сестру біля супермаркету: на Волині безвісти зникла пенсіонерка
Сьогодні, 12:30
Схожі новини
Росія утримує у полоні близько 25 тисяч цивільних українців, – Лубінець Росія утримує у полоні близько 25 тисяч цивільних українців, – Лубінець
07 липень, 17:15
Провів майже пів тисячі днів у надважких боях: на Волині попрощалися з Героєм Олександром Карпуком. ФОТО Провів майже пів тисячі днів у надважких боях: на Волині попрощалися з Героєм Олександром Карпуком. ФОТО
07 липень, 16:54
На Бахмутському напрямку українські воїни повернули раніше окуповані території, – генерал Сирський На Бахмутському напрямку українські воїни повернули раніше окуповані території, – генерал Сирський
07 липень, 15:43
Росія вдарила зі С-300 по Запоріжжю: горить об'єкт інфраструктури Росія вдарила зі С-300 по Запоріжжю: горить об'єкт інфраструктури
07 липень, 15:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Запоріжжі загинув матрос з Волині Олександр Абрамчук
Сьогодні, 15:30
 0
У госпіталі від отриманих на війні травм помер кулеметник з Волині Іван Хомінчук
Сьогодні, 14:44
 0
Зеленський провів координаційну нараду щодо безпекової ситуації на Волині. ВIДЕО
Сьогодні, 13:35
 0
На центральному пляжі Світязя — аншлаг: місцеві такого не очікували
Сьогодні, 13:20
 0
Очікувала сестру біля супермаркету: на Волині безвісти зникла пенсіонерка
Сьогодні, 12:30
 0
Медіа
відео
1/8