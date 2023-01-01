На Запоріжжі загинув матрос з Волині Олександр Абрамчук

Абрамчук Олександр Володимирович з Прилісного.



Про це 9 липня



Захисник 1981 року народження загинув 5 липня.



"Висловлюємо щирі співчуття родині Олександра, дружині Тетяні, мамі Тетяні. Без тата лишилися дочка Софія та син Дмитро. Вічна пам'ять Герою!", - йдеться у дописі.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Запорізькій області від рук російських окупантів загинув матросз Прилісного.Про це 9 липня повідомили у громаді.Захисник 1981 року народження загинув 5 липня."Висловлюємо щирі співчуття родині Олександра, дружині, мамі. Без тата лишилися дочката син. Вічна пам'ять Герою!", - йдеться у дописі.

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