Герой з Волині ціною власного життя врятував побратима

Артем Вакулінський з Волині пішов на війну в перші дні повномасштабного вторгнення.



Про захисника



Артем Вакулінський народився 30 січня 1995 року у селі Жорнище Волинської області.



Артем мріяв бути істориком, але навчався у Луцькому коледжі рекреаційних технологій і права, здобув фах лікаря-реабілітолога.



У 2016 році служив у президентському полку, згодом одружився.



Артем разом з батьком пішов у військо в перші дні повномасштабного вторгнення. Служив старшим бойовом медиком 71-окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ.







"Він був справжнім воїном, людиною слова, людиною мужності, зразком незламності та міцності духу! Вічна пам'ять та шана Герою!", - йдеться у інформації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! з Волині пішов на війну в перші дні повномасштабного вторгнення.Про захисника розповідають на сайті «Історії Полеглих Воїнів України».Артем Вакулінський народився 30 січня 1995 року у селі Жорнище Волинської області.Артем мріяв бути істориком, але навчався у Луцькому коледжі рекреаційних технологій і права, здобув фах лікаря-реабілітолога.У 2016 році служив у президентському полку, згодом одружився.Артем разом з батьком пішов у військо в перші дні повномасштабного вторгнення. Служив старшим бойовом медиком 71-окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ. Загинув Артем 29 грудня 2022 року під час виконання бойового завдання в селі Кузьмине Луганської області. Він загинув, рятуючи пораненого побратима, вони дійшли до пів дороги і 120-та міна прилетіла десь за метр від них."Він був справжнім воїном, людиною слова, людиною мужності, зразком незламності та міцності духу! Вічна пам'ять та шана Герою!", - йдеться у інформації.

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