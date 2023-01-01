Герой з Волині ціною власного життя врятував побратима

Герой з Волині ціною власного життя врятував побратима
Артем Вакулінський з Волині пішов на війну в перші дні повномасштабного вторгнення.

Про захисника розповідають на сайті «Історії Полеглих Воїнів України».

Артем Вакулінський народився 30 січня 1995 року у селі Жорнище Волинської області.

Артем мріяв бути істориком, але навчався у Луцькому коледжі рекреаційних технологій і права, здобув фах лікаря-реабілітолога.

У 2016 році служив у президентському полку, згодом одружився.

Артем разом з батьком пішов у військо в перші дні повномасштабного вторгнення. Служив старшим бойовом медиком 71-окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ.

Загинув Артем 29 грудня 2022 року під час виконання бойового завдання в селі Кузьмине Луганської області. Він загинув, рятуючи пораненого побратима, вони дійшли до пів дороги і 120-та міна прилетіла десь за метр від них.

"Він був справжнім воїном, людиною слова, людиною мужності, зразком незламності та міцності духу! Вічна пам'ять та шана Герою!", - йдеться у інформації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, Росія, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Герой з Волині ціною власного життя врятував побратима
Сьогодні, 16:40
На Запоріжжі загинув матрос з Волині Олександр Абрамчук
Сьогодні, 15:30
У госпіталі від отриманих на війні травм помер кулеметник з Волині Іван Хомінчук
Сьогодні, 14:44
Зеленський провів координаційну нараду щодо безпекової ситуації на Волині. ВIДЕО
Сьогодні, 13:35
На центральному пляжі Світязя — аншлаг: місцеві такого не очікували
Сьогодні, 13:20
Схожі новини
На Запоріжжі загинув матрос з Волині Олександр Абрамчук На Запоріжжі загинув матрос з Волині Олександр Абрамчук
Сьогодні, 15:30
Росія утримує у полоні близько 25 тисяч цивільних українців, – Лубінець Росія утримує у полоні близько 25 тисяч цивільних українців, – Лубінець
07 липень, 17:15
Провів майже пів тисячі днів у надважких боях: на Волині попрощалися з Героєм Олександром Карпуком. ФОТО Провів майже пів тисячі днів у надважких боях: на Волині попрощалися з Героєм Олександром Карпуком. ФОТО
07 липень, 16:54
На Бахмутському напрямку українські воїни повернули раніше окуповані території, – генерал Сирський На Бахмутському напрямку українські воїни повернули раніше окуповані території, – генерал Сирський
07 липень, 15:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Герой з Волині ціною власного життя врятував побратима
Сьогодні, 16:40
 0
На Запоріжжі загинув матрос з Волині Олександр Абрамчук
Сьогодні, 15:30
 0
У госпіталі від отриманих на війні травм помер кулеметник з Волині Іван Хомінчук
Сьогодні, 14:44
 0
Зеленський провів координаційну нараду щодо безпекової ситуації на Волині. ВIДЕО
Сьогодні, 13:35
 0
На центральному пляжі Світязя — аншлаг: місцеві такого не очікували
Сьогодні, 13:20
 0
Медіа
відео
1/8