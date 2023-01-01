Герой з Волині ціною власного життя врятував побратима
Сьогодні, 16:40
Артем Вакулінський з Волині пішов на війну в перші дні повномасштабного вторгнення.
Про захисника розповідають на сайті «Історії Полеглих Воїнів України».
Артем Вакулінський народився 30 січня 1995 року у селі Жорнище Волинської області.
Артем мріяв бути істориком, але навчався у Луцькому коледжі рекреаційних технологій і права, здобув фах лікаря-реабілітолога.
У 2016 році служив у президентському полку, згодом одружився.
Артем разом з батьком пішов у військо в перші дні повномасштабного вторгнення. Служив старшим бойовом медиком 71-окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ.
Загинув Артем 29 грудня 2022 року під час виконання бойового завдання в селі Кузьмине Луганської області. Він загинув, рятуючи пораненого побратима, вони дійшли до пів дороги і 120-та міна прилетіла десь за метр від них.
"Він був справжнім воїном, людиною слова, людиною мужності, зразком незламності та міцності духу! Вічна пам'ять та шана Герою!", - йдеться у інформації.
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Про захисника розповідають на сайті «Історії Полеглих Воїнів України».
Артем Вакулінський народився 30 січня 1995 року у селі Жорнище Волинської області.
Артем мріяв бути істориком, але навчався у Луцькому коледжі рекреаційних технологій і права, здобув фах лікаря-реабілітолога.
У 2016 році служив у президентському полку, згодом одружився.
Артем разом з батьком пішов у військо в перші дні повномасштабного вторгнення. Служив старшим бойовом медиком 71-окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ.
Загинув Артем 29 грудня 2022 року під час виконання бойового завдання в селі Кузьмине Луганської області. Він загинув, рятуючи пораненого побратима, вони дійшли до пів дороги і 120-та міна прилетіла десь за метр від них.
"Він був справжнім воїном, людиною слова, людиною мужності, зразком незламності та міцності духу! Вічна пам'ять та шана Герою!", - йдеться у інформації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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