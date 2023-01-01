У селі біля Луцька попрощалися із загиблим Героєм Павлом Вітком

У селі біля Луцька попрощалися із загиблим Героєм Павлом Вітком
Захищаючи територіальну цілісність та незалежність України, 3 липня 2023 року в районі населеного пункту Ямпіль Донецької області загинув солдат Вітко Павло Ігорович.

Сьогодні, 9 липня, захисника відспівали у церкві Святої Параскеви П’ятниці села Милуші, - повідомили у Луцькраді.

Мешканець села Милуші Луцької міської територіальної громади Вітко Павло Ігорович, 11.07.1992 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду командира 2 стрілецького відділення 2 стрілецького взводу 3 стрілецької роти 2 стрілецького батальйону.

Поховали загиблого військовослужбовця на міському кладовищі у селі Гаразджа.

У селі біля Луцька попрощалися із загиблим Героєм Павлом Вітком


У селі біля Луцька попрощалися із загиблим Героєм Павлом Вітком


У селі біля Луцька попрощалися із загиблим Героєм Павлом Вітком


У селі біля Луцька попрощалися із загиблим Героєм Павлом Вітком


У селі біля Луцька попрощалися із загиблим Героєм Павлом Вітком

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Теги: війна, Росія, Україна
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