У селі біля Луцька попрощалися із загиблим Героєм Павлом Вітком
Сьогодні, 18:01
Захищаючи територіальну цілісність та незалежність України, 3 липня 2023 року в районі населеного пункту Ямпіль Донецької області загинув солдат Вітко Павло Ігорович.
Сьогодні, 9 липня, захисника відспівали у церкві Святої Параскеви П’ятниці села Милуші, - повідомили у Луцькраді.
Мешканець села Милуші Луцької міської територіальної громади Вітко Павло Ігорович, 11.07.1992 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду командира 2 стрілецького відділення 2 стрілецького взводу 3 стрілецької роти 2 стрілецького батальйону.
Поховали загиблого військовослужбовця на міському кладовищі у селі Гаразджа.
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Сьогодні, 9 липня, захисника відспівали у церкві Святої Параскеви П’ятниці села Милуші, - повідомили у Луцькраді.
Мешканець села Милуші Луцької міської територіальної громади Вітко Павло Ігорович, 11.07.1992 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду командира 2 стрілецького відділення 2 стрілецького взводу 3 стрілецької роти 2 стрілецького батальйону.
Поховали загиблого військовослужбовця на міському кладовищі у селі Гаразджа.
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