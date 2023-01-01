Загиблому у повітряному бою льотчику, який служив у Луцьку, присвоїли звання Героя України

Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордену «Золота Зірка» (посмертно) військовому льотчику Євгену Лисенку з Севастопольської бригади тактичної авіації, яка дислокувалася в Луцьку. Євген тоді не катапультувався, а відвів свій літак від сіл, над якими проходив бій, тим самим пожертвувавши своїм життям заради порятунку людей.



Указ датований 8-им липня 2023 року,



«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Лисенку Євгену Вадимовичу – майору (посмертно)», – йдеться в указі.



Нагадаємо, льотчик майор Євген Лисенко



"У свої 27 років Женя вже був льотчиком-інструктором. Йому зовсім мало лишалось польотів до присвоєння кваліфікації льотчика 1-го класу", - згадує свого друга військовий побратим і однокурсник Олексій.



У Євгена залишилися дружина та двоє маленьких дітей.



Поховали Героя у рідному селі Ротмистрівка на Черкащині.

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