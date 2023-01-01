Історія однієї з найвідоміших родин у Луцьку на початку 20 століття «тягне» на роман

Кронштейни.



Про одну з найвідоміших родин Луцька



Історія родини луцьких євреїв-багатіїв Кронштейнів тягне на роман, а історія пошуків правди про них – на історичний детектив.



Ось кілька цікавих фактів про них.



Родина Кронштейнів переїхала в Луцьк з Австрійської імперії у 1880-х роках. Причини такого переїзду не відомі. Першими представниками цієї родини в Луцьку були Рахіль та Йосиф Кронштейни. У них було двоє дітей – Марк та Ілля.



Усі Кронштейни займалися однією справою: вони набували, купували, продавали якусь нерухомість. Вони були власниками багатьох споруд у Луцьку. Так, дві найпомітніші будівлі були зведені за їхній кошт. Одна був знищений війною, інший (Медичний коледж) функціонує і зараз.



У списку найбагатших власників нерухомості за 1892 рік, Рахіль Кронштейн була вказана як та, яка має найбільше нерухомості серед луцьких власників. Її чоловік мав удвічі менше.



Найцікавішою виявленою історією про Марка Кронштейна є його ідея отримати податкові знижки. Він суттєво переробив будинок, де зараз медичний коледж, щоб отримати різні пільги. Але йому це не вдалося. А будинок так і лишився «голим».



Ілля був власником банку і великої кількості залізничних складів. Його дружина Міна займалася торгівлею коштовним камінням – зокрема, діамантами.



На початку Другої Світової Війни, Ілля з дружиною та сином Абрамом змушені були покинути своє місто та податися до Львова, де вирішили прикинутися бідними євреями. Звідси Ілля написав лист до родички з Японії, у якому попросив у неї чилійський паспорт. Але так просто Кронштейни його не отримали: кур’єр виявся також євреєм-втікачем з Луцька, який знав про родину Кронштейнів. Він почав шантажувати їх, а згодом видав радянській владі.



Інший представник родини - Леон Кронштейн - луцький мільйонер, який став першою людиною, яка була ув’язнена в концтаборі Березі-Картузькій, за адміністративне звинувачення.

Син Абрама, Еліас, зі своїми синами відвідав Луцьк у 2019 році, чим і замкнув це «історичне коло».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наприкінці ХІХ – на початку XX століть в Луцьку було кілька заможних родин. Одна з них –Про одну з найвідоміших родин Луцька розповіли на сторінці VisitLutsk.com. у фейсбуці.Історія родини луцьких євреїв-багатіїв Кронштейнів тягне на роман, а історія пошуків правди про них – на історичний детектив.Ось кілька цікавих фактів про них.Родина Кронштейнів переїхала в Луцьк з Австрійської імперії у 1880-х роках. Причини такого переїзду не відомі. Першими представниками цієї родини в Луцьку булитаКронштейни. У них було двоє дітей –таУсі Кронштейни займалися однією справою: вони набували, купували, продавали якусь нерухомість. Вони були власниками багатьох споруд у Луцьку. Так, дві найпомітніші будівлі були зведені за їхній кошт. Одна був знищений війною, інший (Медичний коледж) функціонує і зараз.У списку найбагатших власників нерухомості за 1892 рік, Рахіль Кронштейн була вказана як та, яка має найбільше нерухомості серед луцьких власників. Її чоловік мав удвічі менше.Найцікавішою виявленою історією про Марка Кронштейна є його ідея отримати податкові знижки. Він суттєво переробив будинок, де зараз медичний коледж, щоб отримати різні пільги. Але йому це не вдалося. А будинок так і лишився «голим».Ілля був власником банку і великої кількості залізничних складів. Його дружина Міна займалася торгівлею коштовним камінням – зокрема, діамантами.На початку Другої Світової Війни, Ілля з дружиною та сином Абрамом змушені були покинути своє місто та податися до Львова, де вирішили прикинутися бідними євреями. Звідси Ілля написав лист до родички з Японії, у якому попросив у неї чилійський паспорт. Але так просто Кронштейни його не отримали: кур’єр виявся також євреєм-втікачем з Луцька, який знав про родину Кронштейнів. Він почав шантажувати їх, а згодом видав радянській владі.Інший представник родини -- луцький мільйонер, який став першою людиною, яка була ув’язнена в концтаборі Березі-Картузькій, за адміністративне звинувачення.Син Абрама, Еліас, зі своїми синами відвідав Луцьк у 2019 році, чим і замкнув це «історичне коло».

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