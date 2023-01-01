Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 10 липня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 10 липня
У понеділок, 10 липня, на Волині очікується малохмарна погода. Без опадів.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура
вночі 11-16° тепла, вдень 22-27° тепла.

За даними Sinoptik, вранці небо у Луцьку буде ясним і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари. Без опадів.

Народний прогноз погоди: 10 липня відзначається день пам'яті преподобного Самсона Странноприімця. У народі відома така назва цього дня – Самсон Сіногній, тому що часто 10 липня бувають дощі, що, в свою чергу, псує заготівлю сіна. Якщо дощ у цей день все ж є, то буде він йти до Бабиного літа. А якщо погода хороша, сонячна, то протримається вона ще сім тижнів.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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