Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 10 липня

У понеділок, 10 липня, на Волині очікується малохмарна погода. Без опадів.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температуравночі 11-16° тепла, вдень 22-27° тепла.За даними Sinoptik, вранці небо у Луцьку буде ясним і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари. Без опадів.: 10 липня відзначається день пам'яті преподобного Самсона Странноприімця. У народі відома така назва цього дня – Самсон Сіногній, тому що часто 10 липня бувають дощі, що, в свою чергу, псує заготівлю сіна. Якщо дощ у цей день все ж є, то буде він йти до Бабиного літа. А якщо погода хороша, сонячна, то протримається вона ще сім тижнів.