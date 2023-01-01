У Луцьку триває відкритий чемпіонат України з судномодельного спорту. ВІДЕО





Про це розповіла Оксана Філіпчук.



З її слів, на чемпіонат судномодельного спорту приїхали орієнтовно сорок учасників з різних областей України. Вони змагатимуться змагаються у двох категоріях: юнаки та дорослі.



"У судно модельному спорті є багато видів змагань. У нас є моделі-копії, є швидкісні, є моделі яхт, є стендові моделі, кордові ще є. Класів багато. Цей спорт технічний, тяжкий вид спорту", – каже головний суддя змагань Андрій Музичук.



Сім’я Яковенків приїхала на Волинь із Києва. Тато Андрій 32 роки займається судномоделюванням. Чоловік каже, що на чемпіонаті представить човен нової розробки, який ще не брав участі у змаганнях, а також буде судно, яке вже займало перші місця на змаганнях з судномодельного спорту.



"Це не олімпійський вид спорту, але це офіційний вид спорту, і за три тижні буде відбуватись чемпіонат світу в Словаччині, куди поїде наша команда", – каже Андрій Яковенко.



Перед стартами змагань спортсмени випробовують човни на дистанціях, тестують швидкість плавзасобів, обпливають перешкоди, роблять різні фігури, тренуються запливати у ворота з буйків, – каже одинадцятикласник Володимир Клименко. Він вже рік займається судномоделюванням. Каже: це його перші змагання всеукраїнського рівня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині триває відкритий чемпіонат України з судномодельного спорту. Такі змагання відбуваються в області вперше.Про це розповіла Суспільному керівниця обласного Центру позашкільної освітиЗ її слів, на чемпіонат судномодельного спорту приїхали орієнтовно сорок учасників з різних областей України. Вони змагатимуться змагаються у двох категоріях: юнаки та дорослі."У судно модельному спорті є багато видів змагань. У нас є моделі-копії, є швидкісні, є моделі яхт, є стендові моделі, кордові ще є. Класів багато. Цей спорт технічний, тяжкий вид спорту", – каже головний суддя змаганьСім’яприїхала на Волинь із Києва. Тато32 роки займається судномоделюванням. Чоловік каже, що на чемпіонаті представить човен нової розробки, який ще не брав участі у змаганнях, а також буде судно, яке вже займало перші місця на змаганнях з судномодельного спорту."Це не олімпійський вид спорту, але це офіційний вид спорту, і за три тижні буде відбуватись чемпіонат світу в Словаччині, куди поїде наша команда", – каже Андрій Яковенко.Перед стартами змагань спортсмени випробовують човни на дистанціях, тестують швидкість плавзасобів, обпливають перешкоди, роблять різні фігури, тренуються запливати у ворота з буйків, – каже одинадцятикласник. Він вже рік займається судномоделюванням. Каже: це його перші змагання всеукраїнського рівня.

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