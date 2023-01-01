Як працює реабілітаційне відділення у Луцькому геріатричному пансіонаті. ВІДЕО

Як працює реабілітаційне відділення у Луцькому геріатричному пансіонаті. ВІДЕО
У Луцькому геріатричному пансіонаті відкрили реабілітаційне відділення.

Про це Суспільному розповіла директорка Алла Гнатюк. Тут допомагають пацієнтам відновлюватися за допомогою фізичних вправ.

Зараз у Луцькому геріатричному пансіонаті проживає 179 людей, 49 з них — переселенці. Зі слів директорки пансіонату Алли Гнатюк, вартість обладнання у реабілітаційному відділенні — пів мільйона гривень. Каже: ремонт приміщення зробили власними силами, а необхідне обладнання для реабілітаційного відділення закупили за кошти спецфонду закладу.

У кабінеті кінезотерапії пацієнтів лікують рухом, – розповідає ерготерапевтка Ірина Борнос. Загалом, у відділенні працює четверо реабілітологів, які надають психологічну і фізичну допомогу.

67-річна Лідія Фаліба відвідує реабілітаційне відділення три місяці. У жінки відмовила ліва сторона, нині тренується за допомогою помірних фізичних навантажень.

Анатолію Ходаківському – 55. Тут проходить реабілітацію після інсульту. Вправи на відновлення функцій рук та ніг, говорить, дають позитивний результат.

Фізіотерапевтичний кабінет оснащений усім необхідним обладнанням, – каже лікар геріатр Євген Смалько. Є багато переносної апаратури: електрофорез, кисневий концентратор, апарат – УВЧ, апарат для терапії масажу.

Наразі у відділені реабілітації Луцького геріатричного пансіонату можуть отримати допомогу лише мешканці закладу, які потребують реабілітації. За можливості, згодом, – каже Алла Гнатюк, – займатимуться реабілітацією й інших категорій людей.


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