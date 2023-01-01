Як працює реабілітаційне відділення у Луцькому геріатричному пансіонаті. ВІДЕО





Про це Алла Гнатюк. Тут допомагають пацієнтам відновлюватися за допомогою фізичних вправ.



Зараз у Луцькому геріатричному пансіонаті проживає 179 людей, 49 з них — переселенці. Зі слів директорки пансіонату Алли Гнатюк, вартість обладнання у реабілітаційному відділенні — пів мільйона гривень. Каже: ремонт приміщення зробили власними силами, а необхідне обладнання для реабілітаційного відділення закупили за кошти спецфонду закладу.



У кабінеті кінезотерапії пацієнтів лікують рухом, – розповідає ерготерапевтка Ірина Борнос. Загалом, у відділенні працює четверо реабілітологів, які надають психологічну і фізичну допомогу.



67-річна Лідія Фаліба відвідує реабілітаційне відділення три місяці. У жінки відмовила ліва сторона, нині тренується за допомогою помірних фізичних навантажень.



Анатолію Ходаківському – 55. Тут проходить реабілітацію після інсульту. Вправи на відновлення функцій рук та ніг, говорить, дають позитивний результат.



Фізіотерапевтичний кабінет оснащений усім необхідним обладнанням, – каже лікар геріатр Євген Смалько. Є багато переносної апаратури: електрофорез, кисневий концентратор, апарат – УВЧ, апарат для терапії масажу.



Наразі у відділені реабілітації Луцького геріатричного пансіонату можуть отримати допомогу лише мешканці закладу, які потребують реабілітації. За можливості, згодом, – каже Алла Гнатюк, – займатимуться реабілітацією й інших категорій людей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому геріатричному пансіонаті відкрили реабілітаційне відділення.Про це Суспільному розповіла директорка. Тут допомагають пацієнтам відновлюватися за допомогою фізичних вправ.Зараз у Луцькому геріатричному пансіонаті проживає 179 людей, 49 з них — переселенці. Зі слів директорки пансіонату Алли Гнатюк, вартість обладнання у реабілітаційному відділенні — пів мільйона гривень. Каже: ремонт приміщення зробили власними силами, а необхідне обладнання для реабілітаційного відділення закупили за кошти спецфонду закладу.У кабінеті кінезотерапії пацієнтів лікують рухом, – розповідає ерготерапевтка. Загалом, у відділенні працює четверо реабілітологів, які надають психологічну і фізичну допомогу.67-річнавідвідує реабілітаційне відділення три місяці. У жінки відмовила ліва сторона, нині тренується за допомогою помірних фізичних навантажень.– 55. Тут проходить реабілітацію після інсульту. Вправи на відновлення функцій рук та ніг, говорить, дають позитивний результат.Фізіотерапевтичний кабінет оснащений усім необхідним обладнанням, – каже лікар геріатр. Є багато переносної апаратури: електрофорез, кисневий концентратор, апарат – УВЧ, апарат для терапії масажу.Наразі у відділені реабілітації Луцького геріатричного пансіонату можуть отримати допомогу лише мешканці закладу, які потребують реабілітації. За можливості, згодом, – каже Алла Гнатюк, – займатимуться реабілітацією й інших категорій людей.

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