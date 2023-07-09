Понад 170 киян загинули через агресію росіян, – Кличко





Про це в телеефірі повідомив мер Києва Віталій Кличко, пише



"Путіну потрібна територія, йому ми, українці, не потрібні. Тому він вбиває мирне населення. У нашому місті понад 400 житлових будинків зруйновано і понад 170 людей загинуло мирного населення, з яких семеро — це діти", — зазначив міський голова.



Раніше Кличко звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля стосовно критеріїв до швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту модульного типу та можливості внесення їх до фонду захисних споруд цивільного захисту.

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