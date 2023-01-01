Командир полку «Азов» Прокопенко заявив, що повернеться на фронт

Денис Прокопенко («Редіс»), який 8 липня повернувся з Туреччини до України, дав свій перший коментар. Він заявив, що буде повертатися на фронт.



Про це він повідомив журналістам у Львові, пише



«Я ще раз хочу щиро подякувати пану президенту, його команді, Силам оборони й кожному солдату, який боронив нашу неньку, продовжує боротися з окупантами на фронті в той час, поки ми були в полоні. Це дуже великий внесок у нашу незалежність, у боротьбу за нашу державність, суверенітет і територіальну цілісність.



Я глибоко впевнений, що армія — це командна робота. І від сьогодні ми разом із вами продовжимо боротьбу. Ми обов’язково своє слово ще скажемо в бою. Найголовніше на сьогодні — те, що українська армія перехопила стратегічну ініціативу на лінію фронту.



Із кожним днем ми просуваємося, знищуємо ворога, звільнюємо тимчасово окуповані території. Я впевнений, що ми зробимо все можливе і неможливе, аби прискорити цей процес і щоби війна дійшла до свого логічного завершення. Слава нації!» — сказав Прокопенко.



На запитання, чи буде повертатися на фронт, він відповів: «Звісно. Для цього ми повернулися в Україну».



Повернення командирів



Із Туреччини до України разом із президентом Володимиром Зеленським 8 липня повернулися п'ятеро командирів із «Азовсталі».



Додому прибули командир полку «Азов» Денис Прокопенко («Редіс»), його заступник Святослав Паламар («Калина»), виконувач обов’язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський («Волина»), старший офіцер «Азову» Олег Хоменко та командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега.



Командири в Туреччині



16 травня 2022 року в Міноборони повідомили, що Україна розпочала операцію з порятунку захисників Маріуполя. Вона тривала кілька днів. Україна планує повернути всіх оборонців через обмін.



Україні 21 вересня 2022 року вдалося звільнити з російського полону 215 людей, із-поміж яких 108 бійців «Азову». Серед них і командири гарнізону «Маріуполь» Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко та Денис Шлега. Однак командири з вересня перебували в Туреччині під гарантіями захисту й безпеки президента Реджепа Ердогана. Вони мали залишатися там до кінця війни.



Дружина «Редіса» та засновниця Асоціації сімей захисників «Азовсталі» Катерина Прокопенко у травні 2023 року розповідала «Укрінформу», що командири перебували на закритому режимному об'єкті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Командир полку «Азов»(«Редіс»), який 8 липня повернувся з Туреччини до України, дав свій перший коментар. Він заявив, що буде повертатися на фронт.Про це він повідомив журналістам у Львові, пише Громадське «Я ще раз хочу щиро подякувати пану президенту, його команді, Силам оборони й кожному солдату, який боронив нашу неньку, продовжує боротися з окупантами на фронті в той час, поки ми були в полоні. Це дуже великий внесок у нашу незалежність, у боротьбу за нашу державність, суверенітет і територіальну цілісність.Я глибоко впевнений, що армія — це командна робота. І від сьогодні ми разом із вами продовжимо боротьбу. Ми обов’язково своє слово ще скажемо в бою. Найголовніше на сьогодні — те, що українська армія перехопила стратегічну ініціативу на лінію фронту.Із кожним днем ми просуваємося, знищуємо ворога, звільнюємо тимчасово окуповані території. Я впевнений, що ми зробимо все можливе і неможливе, аби прискорити цей процес і щоби війна дійшла до свого логічного завершення. Слава нації!» — сказав Прокопенко.На запитання, чи буде повертатися на фронт, він відповів: «Звісно. Для цього ми повернулися в Україну».Із Туреччини до України разом із президентом8 липня повернулися п'ятеро командирів із «Азовсталі».Додому прибули командир полку «Азов» Денис Прокопенко («Редіс»), його заступник(«Калина»), виконувач обов’язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти(«Волина»), старший офіцер «Азову»та командир 12-ї бригади Нацгвардії16 травня 2022 року в Міноборони повідомили, що Україна розпочала операцію з порятунку захисників Маріуполя. Вона тривала кілька днів. Україна планує повернути всіх оборонців через обмін.Україні 21 вересня 2022 року вдалося звільнити з російського полону 215 людей, із-поміж яких 108 бійців «Азову». Серед них і командири гарнізону «Маріуполь» Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко та Денис Шлега. Однак командири з вересня перебували в Туреччині під гарантіями захисту й безпеки президента Реджепа Ердогана. Вони мали залишатися там до кінця війни.Дружина «Редіса» та засновниця Асоціації сімей захисників «Азовсталі» Катерина Прокопенко у травні 2023 року розповідала «Укрінформу», що командири перебували на закритому режимному об'єкті.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію