На Донеччині загинув Герой з Луцької громади Павло Вітко
Сьогодні, 11:18
Захищаючи незалежність України, загинув військовий з Луцької громади Павло Вітко.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
"Мешканець с.Милуші Луцької міської територіальної громади Вітко Павло Ігорович, 11.07.1992 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду командира 2 стрілецького відділення 2 стрілецького взводу 3 стрілецької роти 2 стрілецького батальйону.
Солдат Вітко Павло Ігорович загинув 03.07.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Ямпіль Донецької області", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
"Мешканець с.Милуші Луцької міської територіальної громади Вітко Павло Ігорович, 11.07.1992 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду командира 2 стрілецького відділення 2 стрілецького взводу 3 стрілецької роти 2 стрілецького батальйону.
Солдат Вітко Павло Ігорович загинув 03.07.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Ямпіль Донецької області", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У лікарні на Волині помер 18-річний мотоцикліст, який виїхав на зустрічну смугу і влетів у автівку
Сьогодні, 11:25
На Донеччині загинув Герой з Луцької громади Павло Вітко
Сьогодні, 11:18
Білоруси поширюють російський вкид про українські «гей-війська»
Сьогодні, 11:00
На Волині попрощалися із 26-річним Героєм Іваном Полуфакіним
Сьогодні, 10:50
У Луцьку вночі п’яна 32-річна водійка скоїла ДТП. ФОТО
Сьогодні, 10:40
Медіа