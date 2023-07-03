На Донеччині загинув Герой з Луцької громади Павло Вітко

Павло Вітко.



Про це Ігор Поліщук.



"Мешканець с.Милуші Луцької міської територіальної громади Вітко Павло Ігорович, 11.07.1992 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду командира 2 стрілецького відділення 2 стрілецького взводу 3 стрілецької роти 2 стрілецького батальйону.



Солдат Вітко Павло Ігорович загинув 03.07.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Ямпіль Донецької області", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захищаючи незалежність України, загинув військовий з Луцької громадиПро це повідомив Луцький міський голова"Мешканець с.Милуші Луцької міської територіальної громади Вітко Павло Ігорович, 11.07.1992 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду командира 2 стрілецького відділення 2 стрілецького взводу 3 стрілецької роти 2 стрілецького батальйону.Солдат Вітко Павло Ігорович загинув 03.07.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Ямпіль Донецької області", - йдеться в повідомленні.

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