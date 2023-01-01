У лікарні на Волині помер 18-річний мотоцикліст, який виїхав на зустрічну смугу і влетів у автівку





Хлопець помер лікарні у четвер, 6 липня. Про це



У поліції Волині цю інформацію підтвердили.



Нагадаємо,



За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочато кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Слідчі з’ясовують обставини аварії

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Помер 18-річний хлопець, який на мотоциклі зіткнувся із автівкою «Ауді» у селі Воєгоще Камінь-Каширського району.Хлопець помер лікарні у четвер, 6 липня. Про це ВСН стало відомо із власних джерел.У поліції Волині цю інформацію підтвердили.Нагадаємо, 18-річний водій мотоцикла, здійснюючи обгін, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із автомобілем , за кермом якого перебував 22-річний мешканець району. Внаслідок цього - тяжко травмувалися обидва водії та двоє пасажирів транспортних засобів. Згодом 18-річний водій мотоцикла помер у лікарні у місті Камінь-Каширський від отриманих травм.За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочато кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Слідчі з’ясовують обставини аварії

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