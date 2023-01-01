У лікарні на Волині помер 18-річний мотоцикліст, який виїхав на зустрічну смугу і влетів у автівку

У лікарні на Волині помер 18-річний мотоцикліст, який виїхав на зустрічну смугу і влетів у автівку
Помер 18-річний хлопець, який на мотоциклі зіткнувся із автівкою «Ауді» у селі Воєгоще Камінь-Каширського району.

Хлопець помер лікарні у четвер, 6 липня. Про це ВСН стало відомо із власних джерел.

У поліції Волині цю інформацію підтвердили.

Нагадаємо,18-річний водій мотоцикла, здійснюючи обгін, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із автомобілем, за кермом якого перебував 22-річний мешканець району. Внаслідок цього - тяжко травмувалися обидва водії та двоє пасажирів транспортних засобів. Згодом 18-річний водій мотоцикла помер у лікарні у місті Камінь-Каширський від отриманих травм.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочато кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Слідчі з’ясовують обставини аварії

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Теги: ДТП, смерть, Волинь
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