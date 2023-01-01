У Прилісненській громаді попрощалися із Героєм Ігорем Паламарем

Ігорем Паламарем.



Про це пише газета



"Трагічна звістка про



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Прилісненській громаді попрощалися із загиблим на війні воїномПро це пише газета "Нова доба" "Трагічна звістка про загибель захисника України , жителя села Серхів, старшого солдата Ігоря Паламаря чорним смутком оповила Прилісненську громаду. 30 червня, на Запоріжжі, звільняючи рідну землю від російських окупантів, при виконанні бойового завдання мінометник підірвався на ворожій міні. Без надійної підтримки та опори залишились дружина і двоє синів. Поховали Героя 6 липня. Щирі співчуття родині загиблого. Вічна слава і пам’ять Воїну!" - йдеться в повідомленні.

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