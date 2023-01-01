«Пісні, народжені війною»: у Луцьку влаштовують благодійний захід на підтримку наших захисників

У суботу, 8 липня, усі українці відзначатимуть чудовий день - День родини. У Луцьку в це свято організовують благодійний захід на підтримку ЗСУ.Про це повідомляють організатори."Для того, щоб наблизити Перемогу, ми організовуємо благодійний день під назвою «Пісні народжені війною». Автором та виконавцем пісень є, надзвичайно талановита людина, яка створює величезну кількість проєктів в підтримку українських захисників", - зазначають організатори.Мета благодійного заходу - підтримка захисників із 100 бригади ТрО та 53 бригади."Нам вдалося зібрати прекрасну команду, яка подарує кожному частинку своєї творчості, максимально зробить захід родинним, цікавим та душевним", - додають організатори.В програмі заходу:- Виступ заслуженого артиста та композитора України Сергія Скулинця.Також своїм чудовим голосом порадують волинські виконавці:Вас гостинно зустрічатиме кафе «Тераса Парк»,що за адресою:Центральний парк ім. Лесі Українки (орієнтир «Бригантина»).Локація буде декорована луцькою дизайнеркою, яка вже створює прекрасну фотозону, готує діткам цікаві майстер-класи та патріотичні вироби.випікає смачнющі смаколики і теж підготує їстівні майстер-класи для усієї родини.- талановита художниця, яка створила чудову виставку картин на військову тематику, і дуже хоче, аби ви полюбувались її творчістю.Дизайнерка з Луцькапредставить свою колекцію одягу в наших барвах, яка нещодавно була презентована у Польщі.-www_koala_fashion - виробник українського одягу порадує своїм одягом і діточок і дорослих.- Укр.Гламур- луцький виробник дизайнерського вишитого одягу.Усе, що вам припаде до душі, ви зможете придбати.Музичний супровід та чудову програму для вас подарують Владислав та Роман Скулинці.Фотошкола Ірини Дяченко зафільмує ваші емоціі, які залишаться у кожного надовго.Дійство відбудеться за підтримки «Фонду Молода Україна»."Синоптики передбачають чудову погоду, а ми - прекрасний настрій! І головне, ми зробимо разом найнеобхіднішу справу сьогодення - задонатимо нашим захисникам на потрібну техніку, наблизимо кожного до перемоги, станемо ще міцнішою українською родиною, яка, попри все, трудиться, тримає бойовий дух, творить і несе свою творчість до кожного серця", - завершують організатори.