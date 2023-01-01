Лікар з Волині разом зі спільником робив «хворими» ухилянтів

Лікаря на Волині разом зі спільником підозрюють у підробці документів для ухилянтів.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури лікарю одного з територіальних медичних об'єднань повідомили про підозру у неодноразовому складанні та видачі завідомо підроблених офіційних документів, за попередньою змовою з групою осіб (ч.3 ст. 358 КК України).Слідство встановило, що, змовившись із колегою, членом позаштатної постійно діючої військово-лікарської комісії при районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, він упродовж листопада-грудня 2022 року двічі підробляв документи щодо встановлення громадянам медичних діагнозів, які надавали право на виключення їх з числа військовозобов’язаних та виїзду за межі країни під час дії правового режиму воєнного стану.Колезі-спільнику також повідомили про підозру у вчиненні злочинів, у тому числі в складі організованої групи.