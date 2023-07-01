Встановив дерев’яний хрест і помолився перед ним: прем'єр Польщі приїхав на Волинь. ФОТО
Сьогодні, 12:25
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вшанував пам’ять жертв Волинської трагедії на території вже неіснуючого села Острувки на території Волинській області.
Про це польський прем’єр 7 липня написав у фейсбуці, інформує Європейська правда.
«Вшанував пам'ять жертв Волинської різанини в неіснуючому селі Острувки, жителі якого були знищені загонами УПА», – написав він.
Моравецький встановив дерев’яний хрест і помолився перед ним.
Прем’єра Польщі супроводжував один з польських нащадків мешканців села, доктор Леон Попек, який займається дослідженням Волинської трагедії.
Прем'єр-міністр також прибув на цвинтар, де поховані загиблі поляки. Там він поклав вінок до пам'ятника, присвяченого їхній пам'яті.
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Про це польський прем’єр 7 липня написав у фейсбуці, інформує Європейська правда.
«Вшанував пам'ять жертв Волинської різанини в неіснуючому селі Острувки, жителі якого були знищені загонами УПА», – написав він.
Моравецький встановив дерев’яний хрест і помолився перед ним.
Прем’єра Польщі супроводжував один з польських нащадків мешканців села, доктор Леон Попек, який займається дослідженням Волинської трагедії.
Прем'єр-міністр також прибув на цвинтар, де поховані загиблі поляки. Там він поклав вінок до пам'ятника, присвяченого їхній пам'яті.
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