Встановив дерев’яний хрест і помолився перед ним: прем'єр Польщі приїхав на Волинь. ФОТО

Матеуш Моравецький вшанував пам’ять жертв Волинської трагедії на території вже неіснуючого села Острувки на території Волинській області.



Про це польський прем’єр 7 липня написав у



«Вшанував пам'ять жертв Волинської різанини в неіснуючому селі Острувки, жителі якого були знищені загонами УПА», – написав він.



Моравецький встановив дерев’яний хрест і помолився перед ним.



Прем’єра Польщі супроводжував один з польських нащадків мешканців села, доктор Леон Попек, який займається дослідженням Волинської трагедії.



Прем'єр-міністр також прибув на цвинтар, де поховані загиблі поляки. Там він поклав вінок до пам'ятника, присвяченого їхній пам'яті.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прем’єр-міністр Польщівшанував пам’ять жертв Волинської трагедії на території вже неіснуючого села Острувки на території Волинській області.Про це польський прем’єр 7 липня написав у фейсбуці , інформує Європейська правда «Вшанував пам'ять жертв Волинської різанини в неіснуючому селі Острувки, жителі якого були знищені загонами УПА», – написав він.Моравецький встановив дерев’яний хрест і помолився перед ним.Прем’єра Польщі супроводжував один з польських нащадків мешканців села, доктор, який займається дослідженням Волинської трагедії.Прем'єр-міністр також прибув на цвинтар, де поховані загиблі поляки. Там він поклав вінок до пам'ятника, присвяченого їхній пам'яті.

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