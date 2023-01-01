Рік тому одружився, але з дружиною провів менше часу, ніж із побратимами: розповідь захисника з Волині

28-річнийна псевдо «Кузя» служить у роті вогневої підтримки Луцького батальйону Волинської бригади тероборони від початку широкомасштабного вторгнення.Про захисника розповідають у 100 бригаді ТрО.– У цивільному житті я працював інженером з охорони праці. Тож 24 лютого 2022-го вирішив насамперед доправити у безпечне місце свою майбутню дружину. А 25 лютого вже пішов до військкомату, – розповідає Владислав.Батальйон, в якому служить боєць, впродовж понад 100 днів виконував бойові завдання у тоді найгарячішій точці планети Земля – під Бахмутом.Владислава представлено до нагородження бойовим орденом. Проте він дуже скромно говорить про свій бойовий шлях:– Як і усі – призвався захищати Україну-неньку. Служу, захищаю – стараюся робити усе від мене залежне.Вже рік як «Кузя» одружився. Як жартує чоловік, з дружиною за цей час довелося провести незрівнянно менше часу, аніж з бойовими побратимами. Тож майбутня Перемога для нього є ще бажанішою.А в тому, що цей день неодмінно настане, Владислав аніскілечки не сумнівається:– Тільки Перемога! Тільки звільнення усіх окупованих територій! А потім усі разом відсвяткуємо! – І хай якнайбільше наших воїнів доживе до того моменту…