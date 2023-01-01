На Донеччині загинув Герой з Волині Володимир Сілік

На Донеччині загинув Герой з Волині Володимир Сілік
Рожищенська громада втратила ще одного вірного сина України. На війні з російськими окупантами 6 липня 2023 року загинув солдат з Рудки-Козинської Сілік Володимир Іванович, 1983 року народження.

Про це повідомили у громаді.

Захисник України загинув, виконуючи бойове завдання щодо захисту незалежності України, в районі населеного пункту Ямпіль Донецької області.

Траур за загиблим Героєм триватиме з 7 по 9 липня включно.

Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені державні прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.

Про час і місце поховання Героя повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: війна, Росія, Україна
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