На Донеччині загинув Герой з Волині Володимир Сілік

Сілік Володимир Іванович, 1983 року народження.



Про це



Захисник України загинув, виконуючи бойове завдання щодо захисту незалежності України, в районі населеного пункту Ямпіль Донецької області.



Траур за загиблим Героєм триватиме з 7 по 9 липня включно.



Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені державні прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.



Про час і місце поховання Героя повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рожищенська громада втратила ще одного вірного сина України. На війні з російськими окупантами 6 липня 2023 року загинув солдат з Рудки-Козинської, 1983 року народження.Про це повідомили у громаді.Захисник України загинув, виконуючи бойове завдання щодо захисту незалежності України, в районі населеного пункту Ямпіль Донецької області.Траур за загиблим Героєм триватиме з 7 по 9 липня включно.Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені державні прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.Про час і місце поховання Героя повідомлять згодом.

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