У Луцьку з 20 липня на 33% має зрости вартість проїзду в тролейбусах





Про це повідомили під час обговорення питання підвищення вартості послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом, - пише



Очільник Луцького підприємства електротранспорту Анатолій Миронюк повідомив, що 30 червня цього року влада переглянула тарифи на електроенергію та ухвалила рішення про їх збільшення. Через це комунальники змушені підняти ціну на проїзд.



«Служба енергетики постійно слідкує за споживанням електрики, і ціна зросла близько на 15%. Ми ще не знаємо, які квитанції прийдуть, але точно впевнені, що собівартість нашої послуги росте і виходить за межі планової. З точки зору економіки мусимо переглянути вартість проїзду. Ці речі, на жаль, ми не можемо контролювати», – каже директор підприємства.



За словами пана Миронюка, ціна на квиток у луцьких тролейбусах одна з найнижчих в Україні. Лише три міста тримають планку ціни у розмірі 6 гривень. Комунальники зазначають, що ціна 8 гривень – економічно обґрунтована та допоможе надалі забезпечити комфортне користування громадським транспортом. Крім того, рентабельність підприємства невелика, а собівартість одного квитка вже складає 8,55 гривні.



Керівник департаменту економічної політики Борис Смаль зазначив, що тариф у розмірі шести гривень вже рік не має економічного обґрунтування і його давно потрібно було підвищити.



«Підприємство за 2 роки дійшло до того, що має власні кошти, а раніше були мільйонні борги. Тариф 6 гривень вже рік не має економічного обґрунтування, його треба було піднімати давно, але керівники підприємства стримували це. Зараз чекаємо кінця місяця, щоб побачити скільки ми винні за електрику», – розповідає пан Смаль.



За попередньою інформацією від очільника департаменту економіки, підвищення слід очікувати вже 20 липня. Спочатку це рішення розглянуть на комісії, а потім його має затвердити виконавчий комітет Луцької міської ради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку з 20 липня може зрости вартість проїзду у тролейбусах до 8 гривень.Про це повідомили під час обговорення питання підвищення вартості послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом, - пише Конкурент. Очільник Луцького підприємства електротранспортуповідомив, що 30 червня цього року влада переглянула тарифи на електроенергію та ухвалила рішення про їх збільшення. Через це комунальники змушені підняти ціну на проїзд.«Служба енергетики постійно слідкує за споживанням електрики, і ціна зросла близько на 15%. Ми ще не знаємо, які квитанції прийдуть, але точно впевнені, що собівартість нашої послуги росте і виходить за межі планової. З точки зору економіки мусимо переглянути вартість проїзду. Ці речі, на жаль, ми не можемо контролювати», – каже директор підприємства.За словами пана Миронюка, ціна на квиток у луцьких тролейбусах одна з найнижчих в Україні. Лише три міста тримають планку ціни у розмірі 6 гривень. Комунальники зазначають, що ціна 8 гривень – економічно обґрунтована та допоможе надалі забезпечити комфортне користування громадським транспортом. Крім того, рентабельність підприємства невелика, а собівартість одного квитка вже складає 8,55 гривні.Керівник департаменту економічної політики Борис Смаль зазначив, що тариф у розмірі шести гривень вже рік не має економічного обґрунтування і його давно потрібно було підвищити.«Підприємство за 2 роки дійшло до того, що має власні кошти, а раніше були мільйонні борги. Тариф 6 гривень вже рік не має економічного обґрунтування, його треба було піднімати давно, але керівники підприємства стримували це. Зараз чекаємо кінця місяця, щоб побачити скільки ми винні за електрику», – розповідає пан Смаль.За попередньою інформацією від очільника департаменту економіки, підвищення слід очікувати вже 20 липня. Спочатку це рішення розглянуть на комісії, а потім його має затвердити виконавчий комітет Луцької міської ради.

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