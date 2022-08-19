На Волині затримали двох чоловіків з наркотичними речовинами

На Волині затримали двох чоловіків з наркотичними речовинами
Волинські патрульні продовжують виявляти у громадян заборонені в обігу речі. Цього разу, ймовірно, наркотичні речовини у двох осіб знайшли поліцейські з роти ТОР.

Про це повідомили у патрульній поліції Волині.

Перший випадок трапився у середу в місті Ковель, на вулиці Новій. Там в 34-річного громадянина з собою був паперовий згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору.

Ще одного 32-річного чоловіка, який, побачивши поліцейських, почав нервувати, помітили ТОРівці у Луцьку, на вулиці Гущанській, у четвер. Під час поверхневої перевірки у нього виявили поліетиленовий пакетик із зеленою речовиною рослинного походження.

В обидвох випадках поліцейські викликали слідчо-оперативну групу та забезпечили охорону місця події.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, Ковель, наркотики, патрульні
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Священник із Бородянки допомагав росіянам під час окупації Київщини: у підвалі церкви була катівня
Сьогодні, 14:45
Волинь відбудовуватиме село Благодатівка на Херсонщині
Сьогодні, 14:24
На Волині затримали двох чоловіків з наркотичними речовинами
Сьогодні, 14:15
1300 доларів США за статус «багатодітного батька» – двом волинянам повідомили про підозру. ФОТО
Сьогодні, 14:00
У Луцьку з 20 липня на 33% має зрости вартість проїзду в тролейбусах
Сьогодні, 13:40
Схожі новини
У Ковелі затримали двох чоловіків із наркотичними речовинами У Ковелі затримали двох чоловіків із наркотичними речовинами
19 серпень, 2022, 11:01
У Луцьку затримали чоловіка з наркотиками. ФОТО У Луцьку затримали чоловіка з наркотиками. ФОТО
17 травень, 2022, 14:46
У Луцьку патрульні затримали чоловіка, який розповсюджував наркотики. ФОТО У Луцьку патрульні затримали чоловіка, який розповсюджував наркотики. ФОТО
25 жовтень, 2021, 12:47
У Луцьку затримали чоловіка з наркотичними речовинами. ФОТО У Луцьку затримали чоловіка з наркотичними речовинами. ФОТО
06 липень, 13:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Священник із Бородянки допомагав росіянам під час окупації Київщини: у підвалі церкви була катівня
Сьогодні, 14:45
 0
Волинь відбудовуватиме село Благодатівка на Херсонщині
Сьогодні, 14:24
 0
На Волині затримали двох чоловіків з наркотичними речовинами
Сьогодні, 14:15
 0
1300 доларів США за статус «багатодітного батька» – двом волинянам повідомили про підозру. ФОТО
Сьогодні, 14:00
 0
У Луцьку з 20 липня на 33% має зрости вартість проїзду в тролейбусах
Сьогодні, 13:40
 0
Медіа
відео
1/8