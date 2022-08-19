На Волині затримали двох чоловіків з наркотичними речовинами
Сьогодні, 14:15
Волинські патрульні продовжують виявляти у громадян заборонені в обігу речі. Цього разу, ймовірно, наркотичні речовини у двох осіб знайшли поліцейські з роти ТОР.
Про це повідомили у патрульній поліції Волині.
Перший випадок трапився у середу в місті Ковель, на вулиці Новій. Там в 34-річного громадянина з собою був паперовий згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору.
Ще одного 32-річного чоловіка, який, побачивши поліцейських, почав нервувати, помітили ТОРівці у Луцьку, на вулиці Гущанській, у четвер. Під час поверхневої перевірки у нього виявили поліетиленовий пакетик із зеленою речовиною рослинного походження.
В обидвох випадках поліцейські викликали слідчо-оперативну групу та забезпечили охорону місця події.
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Про це повідомили у патрульній поліції Волині.
Перший випадок трапився у середу в місті Ковель, на вулиці Новій. Там в 34-річного громадянина з собою був паперовий згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору.
Ще одного 32-річного чоловіка, який, побачивши поліцейських, почав нервувати, помітили ТОРівці у Луцьку, на вулиці Гущанській, у четвер. Під час поверхневої перевірки у нього виявили поліетиленовий пакетик із зеленою речовиною рослинного походження.
В обидвох випадках поліцейські викликали слідчо-оперативну групу та забезпечили охорону місця події.
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