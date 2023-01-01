Священник із Бородянки допомагав росіянам під час окупації Київщини: у підвалі церкви була катівня





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Служба безпеки розслідує факти колабораційної діяльності настоятеля храму УПЦ (МП) у селищі Бородянка Віктора Талька.



Наразі перевіряються дані про його можливе сприяння рашистам у примусовому вивезенні до Білорусі майже 100 мешканців Київщини під час тимчасової окупації регіону.



Крім того, співробітники СБУ розслідують обставини функціонування російської катівні на території храму, яким опікується Талько.



За попередньою версією слідства, клірик запропонував окупантам використовувати підвальне приміщення релігійної установи для ув’язнення учасників руху опору.



Задокументовано, що тільки з 29 по 31 березня 2022 року рашисти утримували там 3-х українських волонтерів, що привезли гуманітарну допомогу для місцевих жителів.



Також Служба безпеки ініціювала лінгвістичну експертизу для перевірки публічних закликів протоієрея щодо підтримки російських загарбників у війні проти України.



У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.



За результатами досудового розслідування вирішуватиметься питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 5 років тюрми.



Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ відкрила кримінальне провадження щодо настоятеля храму УПЦ (МП), який допомагав рашистам під час окупації Київщини.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Служба безпеки розслідує факти колабораційної діяльності настоятеля храму УПЦ (МП) у селищі БородянкаНаразі перевіряються дані про його можливе сприяння рашистам у примусовому вивезенні до Білорусі майже 100 мешканців Київщини під час тимчасової окупації регіону.Крім того, співробітники СБУ розслідують обставини функціонування російської катівні на території храму, яким опікується Талько.За попередньою версією слідства, клірик запропонував окупантам використовувати підвальне приміщення релігійної установи для ув’язнення учасників руху опору.Задокументовано, що тільки з 29 по 31 березня 2022 року рашисти утримували там 3-х українських волонтерів, що привезли гуманітарну допомогу для місцевих жителів.Також Служба безпеки ініціювала лінгвістичну експертизу для перевірки публічних закликів протоієрея щодо підтримки російських загарбників у війні проти України.У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.За результатами досудового розслідування вирішуватиметься питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 5 років тюрми.Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

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